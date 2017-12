Policie vyšetřuje údajné nenávistné výroky tajemníka SPD Staníka

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ řekl webu mluvčí pražské policie Jan Daněk. Impulz k tomu, aby se případem policie začala zabývat, dalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Staník podle svědků před několika týdny v jednom z restauračních klubů Sněmovny v opilosti vyzýval k zabíjení menšin. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ sdělil webu bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit). Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. „Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat,“ uvedla politička. Na policii má ministryně v demisi vypovídat dnes.

Staník je tajemníkem SPD, donedávna byl také asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. Minulý týden ale ve funkci asistenta skončil, protože je podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Podle Aktuálně.cz Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomio Okamurou. Jako tajemník SPD o říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii, dodal web.

