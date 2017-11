Pokuta Autodromu Most za hluk neplatí. Magistrát nebyl objektivní

Pokutu uložilo město provozovateli za to, že v neděli 2. dubna v době od 12:00 do 18:00 hodin údajně rušil část obyvatel žijících v okolí areálu autodromu hluk z vozidel, která se zúčastnila volných jízd na velkém závodním okruhu. „Krajský úřad potvrdil to, co jsme říkali od samotného začátku. Tedy že vyhláška je nezákonná,“ uvedl advokát Petr Zach, který autodrom zastupuje. Vyhláška si podle krajského úřadu osobuje právo regulovat činnosti, které řeší zákon.

Protihluková vyhláška v Mostě platí víc než půl roku. Město kvůli vyhlášce pořídilo hlukoměr a výsledky měření zveřejňuje. První rozhodnutí odvolacího orgánu kvůli pokutě autodromu radnice dnes nekomentovala. „K věci se vyjádříme poté, co se s rozhodnutím krajského úřadu blíže seznámíme,“ řekla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Kraj se ztotožnil také s argumentem autodromu, že správní orgán nezajistil objektivní důkazy a akceptoval výpovědi pouze jedné skupiny svědků, a to místních odpůrců autodromu. Konstatoval také, že vyhláška o regulaci hlučných činností se jeví jako účelově zaměřená proti autodromu.

Most do ticha. Budoucnost autodromu ohrožuje hluk

Autodrom byl vybudován na místě bývalého hnědouhelného dolu v letech 1978 až 1983, a to cíleně mimo obytnou zónu. Pozdější výstavbu rodinných domů umožnila změna územního plánu. Z toho podle rozhodnutí krajského úřadu vyplývá, že majitelé pozemků zakoupených k výstavbě rodinných domů věděli, že staví v sousedství autodromu, jehož provoz způsobuje hluk.

Vyhláška ve čtvrti Souš, která se závodištěm sousedí, nařizuje klid o nedělích a státních svátcích. Podle rozhodnutí krajského úřadu se město při koncipování vyhlášky zaměřilo pouze na hluk vycházející z areálu autodromu a nebralo v potaz jiné běžné činnosti generující hluk, jako je sekání trávy nebo standardní provoz na silnicích. „Takový přístup jsme považovali za diskriminační a je dobře, že si toho všiml také krajský úřad,“ uvedl Zach.

Autodrom podle předsedy představenstva společnosti Josefa Zajíčka bude pokračovat v zavádění opatření, jejichž cílem je snížit hluk z provozu areálu. „Jde o několik postupných kroků. Týkají se provozní doby areálu, utlumení některých druhů činnosti a zpřísnění dosavadních hlukových norem pro auta a motorky na okruhu. Společně s renomovanými experty hledáme cesty, jak snížit hlukovou zátěž a zároveň neohrozit existenci firmy,“ uvedl. Investice do protihlukových opatření si podle Zajíčka vyžádají desítky milionů korun.

Správních řízení kvůli porušení protihlukové vyhlášky vede město s autodromem několik, žádné další zatím neskončilo.

