Platy vojáků se v příštím roce zvednou o 1500 korun

Vojáci české armády Autor: čtk

Platy vojáků by se měly od začátku roku zvýšit plošně o 1500 korun. Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. O té zatím politici nerozhodli. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, které ministerstvo obrany zveřejnilo ve vládním informačním systému. Navýšení je stejné jako u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým také platy vzrostou o 1500 korun. Výjimkou jsou učitelé, kterým se tarify zvednou o osm procent.