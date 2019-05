Platy lékařů a sester se vyrovnaly průměru EU, za pět let stouply až o 40 procent

„V posledních letech jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platby ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky,“ dodal ministr.

Průměrná mzda lékaře v roce 2018 stoupla meziročně o osm procent na 77 944 korun, sester o 12 procent na 38 500 korun. V nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví je průměrný plat lékaře 85 690 korun, sestry 42 880 korun.

„Kdyby čísla odrážela realitu, nemuselo by být české zdravotnictví závislé na lékařích z Ukrajiny a všichni lékaři by neprchali do zahraničí,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Komora dlouhodobě kritizuje to, že ministerstvo nezrušilo výjimku z povinnosti složit odborné a jazykové zkoušky, kterou mají po určitou dobu lékaři z Ukrajiny, kteří jsou v Česku na pozvání nemocnic. Podle Asociace krajů jsou na nich některé nemocnice závislé.

Podle Kubka jsou navíc průměrné mzdy uváděné včetně přesčasů, kterých lékaři v nemocnicích často slouží i víc, než povoluje zákoník práce. „Pracovníci v nemocnicích reálně odpracovávají ty chybějící úvazky,“ řekl k přesčasům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Platy podle ministerstva porostou i nadále. „V posledních letech šly do platů téměř veškeré peníze a již nezbylo na rozvoj nemocnic,“ uvedl ministr. Dodal, že je třeba investovat i do modernizace nemocničních areálů a do medicínského rozvoje.

Platy ve státních zařízeních měly podle nařízení vlády letos růst v průměru o sedm procent, další tři tisíce korun navíc dostaly zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu. Odbory namítají, že nemocnice jiných zřizovatelů v regionech přidaly sestrám méně. Podle ministerstva to ale data ÚZIS nepotvrzují, v některých krajských nemocnicích se zvyšovaly příjmy i více.

Podle evropského statistického úřadu Eurostatu z roku 2016 byl průměr unie u sester asi 1,07 průměrné mzdy dané země, české sestry měly 1,1. U lékařů byl průměr 2,4, čeští měli o 0,2 nižší. Ze sousedních zemí mají vyšší plat v Německu, Rakousko data neuvedlo.

Podle ÚZIS je v Česku asi 21.500 lékařů v akutní lůžkové péči v nemocnicích a 45.000 úvazků sester. Zatímco lékařů v posledních letech o jedno či dvě procenta každý rok přibývalo, sester ubývalo o stovky úvazků ročně. „Na datech vidíme, že sestry přestávají odcházet. Změny v roce 2018 způsobily spíše změny v lůžkovém fondu než odchody,“ uvedl Dušek. Dva velcí poskytovatelé podle něj přestali poskytovat akutní péči a přesunuli se do péče následné. Ubylo tak reálně asi 40 úvazků. „Poklesy by se mohly v roce 2019 zastavit,“ dodal.

