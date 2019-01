Petice ekologů proti Francii má dva miliony signatářů, organizátoři chystají žalobu na stát

Už několik dní po spuštění 18. prosince se projekt L'affaire du siècle („kauza století“) stal nejúspěšnější peticí francouzské historie, první milion podpisů nasbíral podle agentury AFP za 36 hodin. Iniciovaly jej francouzské pobočky mezinárodních organizací Greenpeace a Oxfam společně se dvěma místními nevládními skupinami. Nyní autoři uvádí, že chtějí dosáhnout na tři miliony signatářů.

„Tím, že podpořili l'Affaire du Siècle, vyjádřily více než dva miliony občanů a občanek naději, že se dočkají změny, a podpořili požadavek předložený vládě, aby bylo učiněno zadost klimatické nečinnosti Francie trvající vícero desetiletí,“ uvedla Greenpeace France v prohlášení.

Organizátoři iniciativy v prosinci zaslali vládě dopis se svými požadavky a nyní očekávají reakci „odpovídající této mimořádné mobilizaci a naléhavosti“ klimatických změn. Pakliže se jim odpověď nebude zdát dostatečná, chtějí v březnu svou stížnost předložit pařížskému správnímu soudu s vidinou verdiktu, který by nařídil státu snížit emise uhlíku. Pokud by soudci podnět přijali, proces by podle sdružení nejspíše trval dva nebo tři roky.

Jupiterova kapitulace. Macron pokračuje ve francouzské tradici

Čtveřice nevládních organizací tvrdí, že Francie nabrala v ekologických opatřeních značný skluz a neplní cíle ohledně redukce emisí skleníkových plynů. „Francie nedodržuje krátkodobé cíle, co se týče omezení emisí skleníkových plynů, rozvoje energie z obnovitelných zdrojů nebo vylepšování efektivity energetiky,“ píše se v prohlášení odeslaném vládě.

Zároveň se prý v zemi prohlubují nerovnosti ve vztahu k dopadům klimatických změn. „Chybějící činy státu v boji proti klimatické změně nasvědčují tomu, že stát se provinil neplněním povinnosti chránit životní prostředí, zdraví a bezpečí lidí,“ uvádí iniciátoři „kauzy století“.

Ve Francii jsou zatím žaloby státu kvůli ekologickým otázkám novinkou, podle agentury AFP se jich ale už ve světě objevila řada. Autoři té francouzské na stránkách svého projektu zmiňují úspěchy podobných snah v Nizozemsku, Kolumbii a Pákistánu.

Státní tajemnice pro ekologickou transformaci Emmanuelle Wargonová v reakci na překonání hranice dvou milionů podpisů označila za dobrou zprávu, že tolik lidí žádá, aby stát jednal. Kritizovala ale „redukci záležitosti na bitvu mezi státem a sdruženími“. „Velké změny budeme muset činit společně a nikoli jedni proti druhým,“ prohlásila.

Podobně se vyjádřil také ministr životního prostředí François de Rugy, který iniciátory petice vyzývá k dialogu. „Ale pro nevládní organizace už není místo na debatu, pouze na činy,“ napsala AFP.

