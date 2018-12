Paříž ovládly demonstrace. Proti Macronovi demonstrují desítky tisíc lidí

Protestující v ulicích Paříže zapálili několik osobních vozů, auta hoří například v ulici Rue Magellan nedaleko výstavního bulváru Champs-Élysées. Do ulic města byly nasazena vodní děla i oddíly jízdní policie. Kromě metropole je podle stanice BMFTV situace napjatá například i v Marseille, kde se demonstranti střetli s policií.

Jen v Paříži již policisté zadrželi podle posledních údajů 615 lidí, z toho 508 skončilo ve vazbě. Po celé Francii policie podle zdroje agentury AFP zadržela přes tisíc osob a do vazby jich poslala přes 720.

K situaci ve Francii se dnes na twitteru vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který dal nepokoje do souvislosti s pařížskou klimatickou dohodou. Ta podle něj „nefunguje“. „Lidé nechtějí platit velké částky peněz, hodně z toho zemím třetího světa (které jsou vedeny pochybným způsobem), aby možná ochránili životní prostředí,“ napsal prezident. Podle něj lidé na demonstracích provolávají „Chceme Trumpa!“. Francouzská média neinformovala, že by na protestech podobné heslo zaznívalo. „Miluji Francii,“ dodal v tweetu šéf Bílého domu.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.