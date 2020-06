Od pátečního poledne bude cesta volná až do Maďarska. Na Německé straně hranice omezení přetrvávají

Od pátečních 12:00 se zcela uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem. Po konzultacích s danými zeměmi o tom na mimořádném jednání rozhodla vláda, jak informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jednání s Německem dále pokračují, Češi se mohou z Německa od 12:00 vracet bez povinnosti testu na koronavirus. Na německé straně ale dále trvají stávající omezení, uvedl ministr. Na tiskové konferenci řekl, že další vlnu uvolnění očekává k již dříve avizovanému 15. červnu.

Petříček upozornil, že ačkoli Česko uvolnilo možnost vycestování, je nutné, aby lidé sledovali informace ze států, kam míří. V pondělí k tomu začne fungovat interaktivní mapa na stránkách Černínského paláce.

Chystáte se během následujícího měsíce vycestovat do zahraničí? Ne 54%, 1417 hlasů 1417 hlasů 54% 1417 hlasů - 54% všech hlasů

Ano 46%, 1197 hlasů 1197 hlasů 46% 1197 hlasů - 46% všech hlasů Celkem hlasů: 2614 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Maďarsko své hranice otevře již od 08:00, čtyřhodinový rozdíl by podle Petříčka neměl přinést problémy, protože už nyní platí mezi zeměmi volný pohyb po dobu 48 hodin. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Maďaři usilovali o otevření hranic už od čtvrtka. Česko a Slovensko, ale chtěly demonstrovat, že jsou si nejbližší, otevřely tak dříve. „My jsme chtěli dodržet tradici, že jsou si Češi a Slováci nejbližší,“ uvedl.

Omezení pro cesty na Slovensko byla zrušena od čtvrtka. Vlády hranice uzavřely v březnu kvůli šíření koronaviru nového typu. Z okolních zemí zatím zvláštní režim zachovává Polsko. Podle Petříčka zatím Varšava neuvedla ani orientační termín, kdy s otevíráním počítá.

Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. V případě delších pobytů nebo cest do jiných zemí bylo nutné předložit negativní test na koronavirus nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Rakousko od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.