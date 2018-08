Nový most v Janově? Do osmi měsíců ho postavíme, prohlašuje Autostrade

Firma Autostrade per l'Italie, provozovatel zříceného Morandiho mostu v Janově, by mohla postavit nový, ocelový most za osm měsíců. Rada společnosti vyčlenila po neštěstí, při kterém přišlo o život 43 lidí, 500 milionů eur (12,9 miliard korun) mimo jiné na pomoc rodinám pozůstalých a na stavbu nového mostu.