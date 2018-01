Nezveřejňujte zprávu OLAF, poradili žalobci Schillerové

„Zpráva nám dorazila dnes. Státní zástupce ji nyní prostuduje a poté ji postoupí policejnímu orgánu. Zpráva bude zařazena do vyšetřovacího spisu, to znamená, že se k ní nebudeme nijak vyjadřovat, nebudeme ji komentovat ani zveřejňovat, aby nebyl zmařen účel trestního řízení,“ řekla mluvčí Štěpánka Zenklová. Na informaci upozornil web Aktuálně.cz.

„V tomto smyslu jsme reagovali i na dotaz ministerstva financí, kdy jsme sdělili, že zpráva bude zařazena do vyšetřovacího spisu a že podle nás jsou důvody pro to, aby nebyla zveřejněna právě s ohledem na trestní řízení,“ dodala mluvčí. Upozornila ale, že zveřejnění ministerstvu nemohou žalobci zakázat, jde pouze o jejich vyjádření k věci.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí, kromě Babiše i místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Oba politici označují obvinění za účelové. Vzhledem k tomu, že byli v říjnu znovu zvoleni do Sněmovny, musí poslanci opět rozhodovat o jejich vydání k trestnímu stíhání.

Babiš dnes po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech uvedl, že společnost Agrofert podala kvůli vyšetřování stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU. Závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování prý nečetl. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k ní podle něj poté vyjádří.

