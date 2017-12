Po výbuchu v New Yorku je několik zraněných. Policie zadržela podezřelého

Stanice ABC informovala, že policejní zdroje hovoří o trubkové bombě, tedy o improvizovaném výbušném zařízení. Dosud ale úřady podrobnosti k události oficiálně neoznámily. O dění v New Yorku byl již informován prezident Donald Trump.

Newyorská policie na twitteru pouze uvedla, že kvůli výbuchu neznámého původu zasahuje na Manhattanu. Později bez dalších podrobností sdělila, že zadržela jednoho člověka, typ zařízení, které explodovalo, ale neupřesnila.

Explosion reported in #NewYork subway. Origin of explosion – occurred in midtown #Manhatan - unknown. #NYPD says responding to reports of incident. pic.twitter.com/bczwsWMAUY