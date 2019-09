Německo zintenzivní kontroly u všech svých hranic. Posílí namátkové kontroly vozů

Hranice mezi Českem a Německem u Rozvadova, ilustrační foto Autor: Jan Rasch/Euro

Německo zintenzivní namátkové kontroly osob v blízkosti všech svých hranic. Oznámil to v neděli německý ministr vnitra Horst Seehofer. Jeho ministerstvo uvedlo, že cílem je zlepšení boje proti takzvané sekundární migraci, kdy migranti ze zemí mimo Evropskou unii cestují z jedné země EU do druhé, například do Německa.