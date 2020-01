Největším světovým výrobcem zbraní zůstávají USA. Čína se posunula před Rusko

Kvůli nedostatečné otevřenosti nebyla hodnota zbraní, které prodávají čínské firmy, v minulosti známá nebo bylo obtížné učinit spolehlivý odhad. Předtím tak nebyly čínské zbrojovky součástí výročního žebříčku 100 největších výrobců zbraní na světě, který SIPRI pravidelně zveřejňuje. Nyní se ústavu SIPRI podařilo získat spolehlivé informace o prodeji za roky 2015 až 2017 od čtyř velkých čínských společností.

Podle údajů z roku 2017 měly Spojené státy mezi 20 největšími zbrojními společnostmi světa celkem 11 firem, dalších šest jich bylo ze západní Evropy a tři z Ruska. Při zahrnutí čtyř čínských společností do studie by všechny čtyři patřily mezi 20 největších s celkovým odhadovaným prodejem zbraní za 54,1 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun). Tři z těchto firem by dokonce patřily do první desítky a dostaly by se i před evropskou skupinu Airbus.

„Delší dobu jsme předpokládali a odhadovali, že čínský zbrojní průmysl je skutečně velký,“ řekl agentuře DPA Nan Tian, který je odborníkem ústavu SIPRI. Protože údaje z Číny byly velmi nespolehlivé, SIPRI se jejich publikování vyhýbal. Teď se však objevily nové zdroje, takže ústav svůj postoj změnil. Od letošního roku tedy budou ve zprávě SIPRI o globálním prodeji zbraní poprvé zohledněny také údaje z Číny.

Vyprodáno, hlásí výrobce české pistole Alien. Zájemce neodradila ani vysoká cena

Čínský zbrojní průmysl podle odborníků SIPRI tvoří deset velkých zbrojních společností a výzkumný ústav. Vědci našli spolehlivé údaje od čtyř společností. Prodej zbraní v nich sice nebyl výslovně uveden, podle Tiana z nich ale bylo možné prodej spočítat. Skutečná hodnota zbraní, které prodávají čínské společnosti, však bude pravděpodobně ještě mnohem vyšší, mohla by se pohybovat mezi 70 miliardami až 80 miliardami dolarů, dodal Tian. Pro úplný obrázek by bylo potřeba najít více informací o dalších šesti čínských firmách. Na základě analýzy čtyři firem ale Číně i tak patří druhé místo mezi světovými výrobci zbraní.

Téměř všechny zbraně, které Čína vyrobí, zůstanou na domácím trhu. Poptávka ze zahraniční není výrazná, Číně se tak zřejmě nepodaří dostat se před Rusko podle hodnoty vývozu, dodal Tian.

SIPRI definuje prodej zbraní jako prodej vojenského zboží a služeb vojenským odběratelům doma i v zahraničí. Většina společností označovaných za zbrojní prodává zbraně a výzbroj a další produkty i pro civilní trh.

Čtěte také:

Pistole z tiskárny: nejvíc ohrožení jsou sami střelci kutilové

České zbraně proti teroru. Francouzská speciální jednotka si objednala pušky Bren 2

Byznys s apokalypsou: nové jaderné závody prospívají soukromým firmám