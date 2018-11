Nejslabší tempo za deset let. Globální růst mezd loni zpomalil na 1,8 procenta

Globální růst mezd se nyní podle ILO nachází hluboko pod úrovněmi z doby před příchodem světové finanční krize. Organizace rovněž upozornila, že vyspělé ekonomiky v růstu mezd výrazně zaostávají za rozvíjejícími se zeměmi. Poukázala ale také na to, že v řadě chudších zemí přetrvává vysoká mzdová nerovnost a že mzdy často nestačí k pokrytí potřeb pracovníků a jejich rodin.

„Je matoucí, že v ekonomikách s vysokými příjmy registrujeme při oživení růstu hrubého domácího produktu a klesající nezaměstnanosti pouze pomalý růst mezd. A prvotní signály naznačují, že tento pomalý růst pokračuje i v letošním roce,“ uvedl generální ředitel ILO Guy Ryder. „Takto stagnující mzdy jsou překážkou pro ekonomický růst a vzestup životní úroveň,“ dodal šéf ILO.

Země by podle Rydera měly ve spolupráci se sociálními partnery prozkoumat možnosti, jak dosáhnout sociálně a hospodářsky udržitelného růstu mezd.

ILO ve své zprávě poukazuje rovněž na nerovnost mezi platy mužů a žen. Ženy podle organizace v globálním měřítku nadále vydělávají zhruba o 20 procent méně než muži. To podle Rydera v současnosti představuje jeden z největších projevů sociální nespravedlnosti. „Všechny země by se měly snažit lépe pochopit, co za tím stojí, a urychlit proces směřující k rovnosti mezi pohlavími,“ uvedl šéf ILO.

„V mnoha zemích jsou ženy vzdělanější než muži, ale mají nižší mzdy, ačkoli vykonávají stejný druh práce,“ upozornila odbornice ILO na mzdovou problematiku Rosalia Vázquezová-Álvarezová.

