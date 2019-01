Nejdéle z občanů EU tráví čas v nemocnici Češi, nejméně Nizozemci

Podle statistik českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je ale průměrná délka hospitalizace kratší, v roce 2016 uvádí 8,6 dne. Od roku 1992 navíc klesla téměř o polovinu. V roce 2017, z něhož pochází poslední zveřejněná data, to bylo 8,7 dne. Z pohledu české statistiky by tak Češi předloni primát neměli.

„Výsledek zprávy Eurostatu mě překvapil, ale je třeba se zamyslet nad tím, co vše je v té statistice zahrnuto, protože podle zveřejněných údajů je tam zahrnuta nejen akutní péče, ale i následná a dlouhodobá péče, což samo o sobě prodlužuje uváděné průměrné hodnoty,“ řekl k výsledkům Česka ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Některé státy podle něj v údajích dlouhodobou péči zahrnutou nemají, což výsledky zkresluje.

Devět a více dní v nemocnici v roce 2016 podle statistiky EU pobývali podle Eurostatu také Chorvaté (9,3), Francouzi (9,1) a Němci (devět). Například Slováci podle statistiky na lůžku v průměru pobývali 7,4 dne, a umístili se tak ve střední části žebříčku. Podobně jsou na tom i Poláci (7,2 dne).

Nejkratší dobu strávili v lůžkové péči v nemocnicích Nizozemci (4,5 dne), jejichž úřady nicméně do statistiky nezahrnují zařízení pro dlouhodobě nemocné, dále Bulhaři (5,3 dne) a Dánové (5,5 dne). Pro tři unijní země - Řecko, Maďarsko a Portugalsko - nejsou data k dispozici.

Ze sedmi zemí mimo Evropskou unii, jejichž data Eurostat rovněž zveřejnil, je situace v Česku srovnatelná jen s tou v Srbsku, kde byl v roce 2016 průměrný počet dní, které pacienti strávili v nemocnici na lůžku, rovněž 9,5. Vůbec nejkratší dobu podle statistiky strávili v nemocnici Turci - jen 4,2 dne.

Průměrná doba strávená v nemocnici v roce 2016 (ve dnech)

Zdroj: Eurostat

Celkem bylo v roce 2017 v Česku přes 2,2 milionu hospitalizací. Průměrně to bylo 55.800 pacientů. Z nich 22 procent bylo ve fakultních nemocnicích, necelých šest procent v nemocnicích následné péče.

Dlouhodobě nejvíc hospitalizací je na interních odděleních. Na druhém místě byla chirurgická oddělení. Součástí třetiny hospitalizací byla nějaká operace, nejčastěji na odděleních plastické chirurgie a ortopedie.

České ministerstvo uvedlo, že cílem se sice zkracování doby hospitalizace, to ale nesmí být na úkor kvality péče o pacienta. „Délku hospitalizací by měly primárně řešit zdravotní pojišťovny s poskytovateli zdravotní péče,“ dodal ministr. Ke snížení délky pobytu v nemocnici by měl podle něj vést i nový systém úhrady za péči v nemocnicích, který plánuje postupně zavádět od příštího roku. Má podpořit vyšší efektivitu a posílit ambulantní řešení a jednodenní chirurgii.

