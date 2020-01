Nečekaný nález. Televizní štáb zřejmě objevil vrak boeingu, který před 32 lety vyhodili do vzduchu agenti KLDR

Na pravděpodobné místo dopadu trosek čtyřmotorového boeingu upozornil televizní štáb jeden z místních rybářů. Jak zmíněný server uvádí, vrak zničeného stroje patřícího společnosti Korean Air by se měl nacházet nedaleko Myanmaru (dříve Barma) na dně Andamanského moře ve zhruba šedesátimetrové hloubce. Mezi troskami, které byly za použití speciálního 3D sonaru údajně nalezeny, je mimo jiné i část trupu a také přibližně deset metrů dlouhý objekt připomínající svým tvarem jedno z křídel.

Za útok byl zodpovědný severokorejský režim

K útoku na boeing došlo 29. listopadu 1987. Druhý den po tragédii se sice v jedné odlehlé vesnici v Thajsku část zmizelého letounu našla, samotný vrak včetně obou černých skříněk však nikoliv. I tak ale měli vyšetřovatelé o příčině katastrofy letu Korean Air 858 na trase z Bagdádu do Soulu celkem brzy jasno. Ukázalo se totiž, že se stal terčem teroristického útoku, jenž měl na svědomí komunistický režim Severní Koreje.

Útok byl proveden dvojicí agentů KLDR, kterým se podařilo do letadla propašovat bombu ukrytou v příručních zavazadlech. Ještě předtím, než došlo k výbuchu, však stihli letoun opustit. Využili k tomu plánované mezipřistání na letišti v Abú Dhabí.

Severokorejský raketový test, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Odtud chtěli následně odcestovat do Jordánu, protože ale neměli platná víza, odletěli nakonec do Bahrajnu s tím, že svůj původní plán změní a nakonec zamíří do Evropy. Tamní ochranka nicméně jejích falešné pasy odhalila, načež se oba rozhodli spáchat sebevraždu užitím kyanidu ukrytým v cigaretách.

Kim Sung-il během převozu do nemocnice zemřel, jeho komplic, kterým byla tehdy pětadvacetiletá Kim Hjon-hi, ale přežila a po několika dnech byla obviněna ze spáchání teroristického útoku, který stál životy všech 115 lidí na palubě Boeingu 707. Hned 113 z nich přitom bylo jihokorejské národnosti.

K přiznání pomohlo video o životě na Jihu

Agentka svoji vinu zpočátku odmítala a vyšetřovatelům tvrdila, že je čínským sirotkem pobývajícím v Japonsku. Poté, co jí ale bylo puštěno video s ukázkou toho, jak si lidé v Jižní Koreji žijí, uvědomila si, že byla komunistickým režimem po celý svůj život „tahána na nos“. Následně se ke svému činu doznala a vzápětí také potvrdila, že za celou akcí stál Kim Čong-il, syn samotného tehdejšího vůdce KLDR Kim Ir-sena. V důsledku útoku Spojené státy americké označili Severní Koreu za zemi podporující terorismus. V roce 2008 sice byla KLDR ze seznamu vyškrtnuta, od roku 2017 už na něm nicméně figuruje znovu.

