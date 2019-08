Na druhý pokus. Vesmírná loď Sojuz s ruským androidem Fjodorem zakotvila u ISS

„Zakotvení potvrzeno!“ ohlásil na twitteru americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Předtím na sociální síti o zdařeném přistání informovala ruská kosmická agentura Roskosmos. Loď a stanice se spojily v 05:08 SELČ, orbitální komplex se v té době nacházel asi 400 kilometrů nad východním Mongolskem.

„Omlouvám se za zpoždění. Uvázl jsem v dopravě. Jsem připraven pokračovat v práci,“ oznámil Fjodor na svém twitterovém účtu po přistání na stanici.

Loď Sojuz MS-14 odstartovala z kosmodromu Bajkonur minulý čtvrtek k letu, který má prověřit slučitelnost nosné rakety Sojuz-2.1a s pilotovanými loděmi z řady Sojuz MS. Na palubě lodi proto nebyl žádný astronaut, pouze člověku podobný robot Fjodor, který nese také identifikační označení Skybot F-850. Měří 1,8 metru a váží 160 kilogramů.

V sobotu ráno se loď MS-14 měla automaticky připojit k ISS, ale v jednu chvíli se přestala ke stanici přibližovat a začala se od ní náhle vzdalovat. Podle expertů byla chyba na zařízení navigačního systému Kurs u spojovacího uzlu modulu Poisk.

Zlatá horečka mezi nebem a zemí. Investory láká vesmír

Kvůli tomu posádka ISS v pondělí k tomuto uzlu ručně přeparkovala loď Sojuz MS-13. Tím uvolnila bezproblémový spojovací uzel na modulu Zvezda, u něhož dnes zakotvil Sojuz MS-14. Kromě Fjodora tato loď na ISS dopravila také 670 kilogramů dalšího nákladu.

Fjodor by se měl z ISS vrátit 7. září, kdy je naplánován zpáteční let z orbitálního komplexu nákladní lodi Dragon americké společnosti SpaceX. Do té doby by se měl sžívat s lidskou posádkou na stanici a učit se pohybovat v prostředí s nulovou gravitací. Sbírá i telemetrická data a údaje o silách při letu. Do budoucna se také předpokládá, že by mohl pracovat na místech, která jsou pro lidi příliš nebezpečná, nebo že by mohl být vyslán na dlouhé kosmické cesty.

Podle šéfa Roskosmosu Dmitrije Rogozina se počítá s experimentem „kopírování“ pohybů robota. To by mohlo být užitečné pro jeho možnou práci na vnější straně ISS.

Rusko od roku 2002 používalo na dopravu lidské posádky na ISS rakety Sojuz-FG. Od roku 2020 chce však přejít na rakety Sojuz 2.1a, které dříve využívalo pouze pro dopravu nákladu a satelitů na oběžnou dráhu. Roskosmos letem s Fjodorem na palubě testuje nosič 2.1a pro starty s lidskou posádkou.

