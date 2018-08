Na demolici stačila hodina. Lávka v Nymburce se zřítila do Labe

Přemostění město uzavřelo kvůli špatnému stavu loni v prosinci, letos v červnu plavební správa zastavila provoz lodí na Labi pod lávkou, uzavřené je i prostranství na obou březích. Výběrové řízení na demolici vyhrála firma Strabag, která nabídla, že práci udělá za 6,5 milionu korun.

Demoliční práce by měly být definitivně hotové do 12. srpna. V sobotu 11. srpna by mohl být obnovený provoz lodí po Labi v Nymburce. Stavební firma nyní bude demolovat zbytky konstrukce, jako jsou pilíře a zbytky mostovky, na březích. V úterý by měly konstrukci zřícenou do řeky vytáhnout z koryta speciální tanky. Firma bude mít k dispozici celkem tři, jeden z nich ale bude pouze jako záložní.

Jen několik minut před pádem lávky do řeky udělal vedoucí stavby Karel Frankota prvotní průzkum nosných lan. Lana jsou podle něj silně oslabena korozí, což se následně projevilo pádem konstrukce do vody. Lana zkorodovala zřejmě kvůli chybné konstrukci, protože přicházela do kontaktu s vodou.

„Kdyby byla zdravá, tak jsme v tom místě měli přerušit 60 procent lan tak, aby to zkolabovalo. A stačilo jich přerušit 25 (procent) a navíc to bylo v místě, u nějž se nepředpokládalo, že bude napadeno nějak výrazně. To svědčí o tom, že stav byl opravdu vážný a že bylo na místě neriskovat a opravdu tam už nikoho nepouštět po tom, co se zjistilo při zkoumání lávky v Troji,“ řekl místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté).

V Nymburce už bylo první kolo architektonické soutěže na novou lávku. Přihlásilo se 14 úřastníků, postoupilo šest. „Nyní budou zpracovávat studii a 14. září se sejde porota a vybere novou lávku,“ řekl starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). Autor vítězného návrhu dostane od města zadání na zpracování projektové dokumentace. Lávka by mohla stát v roce 2020.

Lidé musejí nyní místo uzavřené lávky používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což znamená více než kilometrovou cestu. S uzavřenou lávkou sousedí most pro auta, po němž nelze kvůli bezpečnosti umožnit průchod pěším. Od 15. ledna město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí. V každém směru jede během dne zhruba 45 linek, doprava zdarma se tak týká 90 spojů.

Lávka v Praze-Troji, která byla projektována stejně jako ta nymburská, samovolně spadla do Vltavy loni 2. prosince. Při neštěstí se zranili dva lidé těžce a dva lehce. Lávku vytahovaly z řeky dva vyprošťovací tanky. Podle Frankoty ze Strabagu komplikovala odklízení lávky v Praze i to, že pracovníci museli postupovat podle pokynů policejních vyšetřovatelů.

