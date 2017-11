Mimořádná opatření. Chovatelé musejí v oblasti s africkým morem porazit prasata

Chovatelé v celém okrese Zlín nově musejí veterinářům hlásit veškeré úhyny domácích prasat, která budou následně vyšetřena na přítomnost nákazy. Chovatelé navíc budou moci přemisťovat veškerá zvířata z čeledi prasatovitých, až když jim krajská veterinární správa vydá osvědčení. Prasata určená k přemístění budou muset být během 15 dnů před přemístěním vyšetřena na africký mor prasat. Výjimka z tohoto nařízení platí pro prasata pocházející z registrovaných chovů.

Zhruba padesátka obcí na Zlínsku uvedených v nařízení dále musí do 13. listopadu, tedy do příštího pondělka provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a ten musejí obce do 15. listopadu předat krajské veterinární správě. Registrované chovy prasat v této oblasti budou muset hlásit všechny změny početních stavů prasat na hospodářství. Registrovaní i neregistrovaní chovatelé budou povinně hlásit alespoň tři dny dopředu všechny plánované porážky prasat. Osobám, které přišly v předcházejících 48 hodinách do kontaktu s divokými prasaty, se zakazuje vstup do registrovaných chovů domácích prasat.

