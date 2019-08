Mikroplasty ve vodě představují minimální zdravotní riziko, tvrdí Světová zdravotnická organizace

„Hlavním uklidňujícím poselstvím pro spotřebitele pitné vody na celém světě je toto: Na základě této studie se domníváme, že riziko je nízké,“ prohlásil Bruce Gordon z WHO.

WHO ve vyjádření uvádí, že plastové částice větší než 150 mikrometrů (jedna miliontina metru) člověk v zásadě nevstřebává. Příjem o něco menších částic by měl být rovněž omezený. Organizace se ale naopak domnívá, že vstřebávání velice malých částic mikroplastu, především nanočástic, bude zřejmě výraznější, ačkoliv je v této oblasti k dispozici malé množství relevantních dat.

Podle WHO je údajů ohledně obsahu mikroplastů v pitné vodě obecně stále málo. Neexistuje ani dostatek důvěryhodných studií, které jsou navíc mezi sebou obtížně porovnatelné. Hůře se proto analyzují jejich výsledky. Organizace proto vyzývá badatele k důkladnějším průzkumům za použití standardizovaných metod.

Zpráva varuje před nebezpečím, jež skýtá budoucnost. Pokud bude plastů ve vodě přibývat stávajícím tempem, mikroplasty by v horizontu jednoho století mohly představovat všeobecné ohrožení vodních ekosystémů. To by pak mělo neblahý vliv i na zdraví lidí. „Musíme zastavit rostoucí míru plastového znečištění po celém světě,“ uvedla Maria Neirová, ředitelka oddělení veřejného zdraví WHO.

Experti také podtrhují význam čištění užitkové vody, díky němuž je možné z vody dostat až 90 procent mikroplastů, který obsahuje. Podle WHO v současné chvíli nemá správně nastavený systém čištění užitkové vody většina světové populace.

Infografika, kontaminace pitné vody mikroplasty ( Autor: Euro )

Dále čtěte: