Mazání pomluv na facebooku má být vynutitelné celosvětově, navrhuje advokát Soudního dvora EU

Ilustrační foto Autor: čtk

Sociálním sítím jako je Facebook by mělo být nařízeno, aby po celém světě sledovaly a mazaly všechny příspěvky kopírující obsah, o kterém některý soud v EU rozhodl, že má být odstraněn. Uvedl to dnes generální advokát Soudního dvora Evropské unie Maciej Szpunar. Facebook tento názor kritizuje. Podle něj by mohl mít vážný dopad na to, jak firma funguje, protože podkopává přeshraniční svobodu vyjadřování.