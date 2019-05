Lidé si připomněli konec války, Zeman opět nepovýšil Koudelku

Věnce spolu se Zemanem k památníku položili předsedové Senátu Jaroslav Kubera a Sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a pražský primátor Zdeněk Hřib. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů. „Vzdáváme hold a úctu všem našim vojákům, legionářům, kteří bojovali za svobodu naší země,“ řekl Babiš. Podle Metnara je státní svátek Den vítězství významným připomenutím zásluh válečných veteránů.

Konec války si dnes lidé připomněli také položením květin u někdejšího popraviště v areálu Kounicových kolejí v Brně, památku padlých uctili na vojenském hřbitově v Liberci - Ruprechticích. Pietní setkání se uskutečnilo na pražském Klárově u pomníku oběti domácího odboje proti nacistické okupaci. Konvoj americké historické techniky dorazil do Velichovek na Náchodsku jako připomínka toho, že sem 8. května 1945 přijeli Američané vyjednat kapitulaci s německým maršálem Ferdinandem Schörnerem.

Nejvyšší hodnost armádního generála ve výslužbě dnes od prezidenta získal Emil Boček, poslední žijící československý stíhací pilot z druhé světové války. Brigádním generálem se na třetí pokus stal zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Petr Procházka, jehož povýšení Zeman loni dvakrát odmítl jako trest za to, že dva příslušníci jeho jednotky v Afghánistánu měli na helmách symboly nacistických jednotek SS. Hodnosti brigádního generála dosáhl například také policejní ředitel Jan Švejdar, na generálmajora prezident povýšil šéfa Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka.

Zeman naopak podle očekávání opět nejmenoval generálem ředitele BIS Koudelku, kterého vláda navrhla povýšit už třikrát. Babiš loni v říjnu uvedl, že mu Zeman Koudelkovo povýšení slíbil. Vláda Koudelkovu práci chválí, v březnu za ni převzal v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci. Zeman naopak Koudelku i BIS kritizoval mimo jiné za výroční zprávu, ve které varovala například před ruskými a čínskými agenty. Prezident ani Babiš dnes prezidentovo rozhodnutí nijak veřejně nekomentovali.

Vojenskému kynologovi Tomáši Procházkovi, který loni v říjnu zahynul na základně Šindánd na následky střelby afghánského vojáka, Zeman udělí in memoriam medaili Za hrdinství. „Pevně doufám, že oběti těchto vojáků nebudou zmarněny vyjednáváním s teroristy,“ řekl prezident. V té souvislosti uvedl, že je znepokojen tím, jak je česká vojenská mise v Afghánistánu ohrožena vyjednávání s Tálibánem. Při jmenování či povyšování do generálských hodností Zeman také řekl, že podporuje úsilí české armády o zvýšení bojeschopnosti a nárůst výdajů na „rozumné“ investice do jejího vybavení.

U příležitosti státního svátku si dnes lidé mohli prohlédnout některé státní budovy. Zavítat mohli do malostranských budov Poslanecké sněmovny a Senátu nebo do Černínského paláce na Hradčanech, kde sídlí ministerstvo zahraničí. V Lichtenštejnském paláci na Kampě, který slouží vládě, si mohli prohlédnout výstavu protokolárních darů, které Babiš dostal na zahraničních cestách.

