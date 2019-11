Lesy ČR můžou kácet v Boubínském pralese kvůli kůrovci, ekologové nesouhlasí

V nejcennější části pralesa, jeho takzvaném jádru, bude kácení dál zakázáno a nadále půjde o bezzásahové území. Lesy ČR dříve uvedly, že udělení výjimky jim umožní efektivně zasahovat proti kůrovci. Napadení smrků kůrovcem v rezervaci je podle LČR tak rozsáhlé, že asanace napadených stromů bez udělení výjimky není možná.

Území rezervace s povolenou asanací kůrovcového dřeva CHKO Šumava ve vydané výjimce rozdělila na několik částí a stanovila pro ně řadu podrobných podmínek, vyplývá z rozhodnutí CHKO, které má ČTK k dispozici. Například v části na severu rezervace budou moci lesníci kůrovcové stromy asanovat pouze odkorněním nastojato. „Veškerá dřevní hmota zůstane ponechána v porostech k zetlení,“ uvedla CHKO. V další části rezervace bude možné kůrovcové stromy pokácet nebo asanovat nastojato. Těžbu a asanaci bude možné provádět pouze ručně nebo s použitím motorové pily, dřevo zůstane v lese k zetlení.

V největší části rezervace budou moci lesníci kůrovcové stromy kácet, šetrně asanovat či vyvážet. Podmínkou je, že na každém hektaru plochy porostů by mělo zůstat rozptýleně minimálně 100 stojících stromů, a to živých, odumírajících nebo souší. Na většině rezervace také bude možní kácet kůrovcové stromy u lesních a turistických cest, a to kvůli bezpečnosti provozu na těchto cestách.

Hnutí Duha označilo rozhodnutí Správy CHKO Šumava za nesprávné a stanovené omezující podmínky za velmi nedostatečné. „Výsledkem může být rozsáhlé kácení v rezervaci, které povede k vytvoření ploch s charakterem holin a proředěných porostů, které rozvrátí vítr,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Rezervaci podle něj takový postup ohrožuje víc než kůrovec.

Co bude, až nebude les. Česko se musí připravit na léta bez smrku

Podle Hnutí Duha má zůstat maximální plocha rezervace samovolnému vývoji. „Žádost Lesů ČR kácet na většině území rezervace s možností vytvářet velké holiny považujeme za skandální,“ uvedl Bláha. Omezené zásahy proti kůrovci, například loupání kůry ze stojících stromů či kácení malých skupin stromů, Hnutí Duha připouští v 300 metrů širokém pásu podél hranice rezervace.

Lesy ČR již dříve postoj Hnutí Duha označily za „tendenční vyjádření malé skupiny, která odmítá jakoukoliv pomoc lesu v zastavení šíření kůrovce.“ Lesy ČR podle dřívějšího vyjádření Jouklové postupují s péčí řádného hospodáře a jejich cílem není vytvářet holiny.

