Ledecká neví, jestli bude závodit. Svaz lyžařů jí hrozí blokací přihlášek i peněz

„Ve čtvrtek jsem odletěla na tradiční tréninkový kemp do Chile, kde se chci zúčastnit i několika závodů. Tak jako každý rok. Jenže Svaz lyžařů ČR mi vyhrožuje blokací přihlášky na tamní závody, které bych ráda jela. Jsou pro mě dobrým testem před startem sezony,“ říká Ledecká. „V Chile budu určitě hodně trénovat. A jestli nebudu moct závodit? Ne, to se doufám nestane. Šéfové Svazu lyžařů přece nejsou moji nepřátelé a hlavně - jsou tu od toho, aby podporovali lyžování.“

Ledecká je dvojnásobná olympijská vítězka, dvojnásobná mistryně světa a držitelka tří Velkých křišťálových glóbů. „Respekt, který si Ester vydobyla svými výkony na olympiádě, se jí nedostává ze strany, kde by to nejvíc čekala - tedy od Svazu lyžařů,“ myslí si David Trávníček, šéf Sport Investu.

Důvody sporu nechce Trávníček s ohledem na stále probíhající jednání blíže specifikovat. „Spor není pouze o jednom bodu smlouvy, jde o několik podstatných oblastí spolupráce, která je momentálně z pohledu Ester velmi nevyvážená. Ačkoliv jsme pro ni vždy sháněli partnery, kteří poskytli důležité finance, převážně sami, po olympiádě si svaz nárokuje prostřednictvím reprezentační smlouvy takové podmínky, které mají zásadní dopad na naplnění rozpočtu nákladné sezony a tudíž i na samotnou sportovní přípravu Ester. I přesto udělala ústupky, aby českému lyžování pomohla, svazu to ovšem nestačí,“ říká Trávníček. „Snažili jsme se jednat, stále se snažíme, ale svaz se chová vůči Ester ultimativně. Až se mi zdá, že ji chce zastrašit s cílem donutit ji proti její vůli k podpisu smlouvy.“

Podle Trávníčka si Svaz lyžařů vynucuje okamžitý podpis reprezentační smlouvy Ledecké. „Bylo nám řečeno, že pokud Ester smlouvu nepodepíše do 31. srpna, sebere Svaz lyžařů Ester statut reprezentanta, zastaví veškeré financování její přípravy a vyzve ke stejnému postupu i Český olympijský výbor a Duklu, pod níž Ester spadá,“ uvedl Trávníček. „Takové praktiky zcela odmítáme. Ester je nejúspěšnější českou lyžařkou a snowboardistkou. Svaz dlouhá léta přihlížel, jak je sportovní sen Ester financován převážně z rodinných a komerčních peněz. Nyní chce po Ester podpis smlouvy, která je sice asi výhodná pro něj, ale rozhodně ne pro ni, aniž by za to dostala odpovídající protihodnotu. Mrzí nás, že se svaz snížil k vydírání formou zákazu závodění. Od organizace, která se v každém vyjádření zaštiťuje nutností výchovy mládeže, bychom čekali výrazně férovější přístup. Věříme, že odpovědní lidé svůj názor přehodnotí a zvítězí společný zájem o další rozvoj kariéry Ester Ledecké a celého českého lyžování a snowboardingu.“