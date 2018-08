Konkurzní správci H-Systemu chystají trestní oznámení. Kvůli výrokům chtějí žalovat i Čunka

Právníci nyní shromažďují pro trestní oznámení podklady, řekla Fialová Ištvánková. Čunek situaci vítá, je rád, že jeho výroky policie ověří a bude se přitom zabývat prodejem pozemků. Podobně se vyjádřil i Junek.

„Míra nepravd, dezinformací a lží o údajných prodejích z konkurzu pod cenou, šířených některými představiteli SBD Svatopluk, tichým společníkem odsouzeným Petrem Smetkou a s nimi ideově spřízněným senátorem Jiřím Čunkem, již přesáhla únosnou míru. A k tomu dále nelze mlčet,“ uvedl Monsport.

Podle Fialové Ištvánkové jde zejména o Čunkovo tvrzení, že správci konkurz „rozkradli“, některé pozemky podle něj prodávali správci pod cenou. Smetka například v rozhovoru pro server E15.cz uvedl, že situace firmy H-System byla řešitelná a „zničil ji až konkurz“.

Čunek se o chystaném oznámení dozvěděl z médií, situaci vítá. „Jsem velmi rád. Při ověřování, zda jsou mé výroky pravdivé, předložíme důkazy o tom, že pokud správce prodává majetek někdy až šedesátičtyřnásobně hůře, tak jsme přesvědčeni, že nepostupoval s péčí řádného hospodáře,“ řekl.

Podobně reagoval i Junek. „Měl bych se radovat, protože konečně, doufám, vyjde na světlo boží ta hrůza, co pan Monsport prováděl. Takže já bych to měl vítat. Z jeho strany je to podle mě nějaká neuvážlivost,“ řekl. Družstvo má podle něj z katastru nemovitostí všechny prodejní smlouvy, ve kterých je vidět, za kolik prodával pozemky konkurzní správce a za kolik je následně prodávali noví majitelé.

Podle Monsporta jde o účelové matení veřejnosti, připomněl, že veškerá trestní oznámení podaná v minulosti policie pravomocně odložila. Policie podle Čunka pouze prověřila, zda byl prodej podle zákona, ale nezabývala se tím, že byl prodej podle něj nevýhodný.

Fialová Ištvánková potvrdila, že trestní oznámení bude zřejmě mířit na více lidí. „Určitě mezi nimi bude pan Čunek, který se chová nejagresivněji,“ řekla právnička. Právě Čunkova vyjádření jsou podle ní silně dehonestující. „Výroky, které padají zejména na adresu kolegy Monsporta, ale ze strany pana Čunka i na mou osobu, jsou nepříjemné a dopadají i na naše rodiny, kterých se to dotýká,“ uvedla.

Doplnila, že Čunkovy výroky je poškozují i v očích veřejnosti. „Vedle správců konkurzní podstaty provozujeme i advokacii, na trhu se pohybujeme pár desítek let a výsledek je, že se z vás v 60 letech stanou lidé, kteří rozkrádají,“ řekla Fialová Ištvánková.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

