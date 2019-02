Konec výchovy ke slušnosti. Sedací vyhlášky podle soudu omezují svobodu pohybu

• 1) Obec nesmí stanovit nové poplatky nad rámec zákona (Prostějov vs. ministerstvo vnitra, 2005)

• 2) K užívání veřejného prostranství není třeba povolení (Sušice vs. ministerstvo vnitra, 2009)

• 3) Vlastníkům pozemků přiléhajících k veřejnému prostranství nelze stanovit povinnost uklízet veřejné prostranství (Sušice vs. ministerstvo vnitra, 2009)

• 4) Nelze stanovit povinnost přihlašovat se k přechodnému pobytu na území obce (Krupka vs. ministerstvo vnitra, 2010)

• 5) Není možné regulovat pochůzkový prodej (Liberec vs. ministerstvo vnitra, 2012)

• 6) Nelze regulovat plavidla se spalovacími motory (Brno vs. ministerstvo vnitra, 2017)

• 7) Nelze zakázat sezení na některých místech na veřejném prostranství (Litvínov, Varnsdorf vs. veřejný ochránce práv, 2017; Most vs. ministerstvo vnitra, 2018; Postoloprty vs. ministerstvo vnitra, 2019)