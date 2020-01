Konec hlavičkám ve fotbale. Ve Skotsku se u dětí bojí vzniku demence

Gól hlavou zejména po standardní situaci býval v ostrovním fotbale běžnou záležitostí. To by se mohlo do několika let změnit. Ve Skotsku nyní řeší zákaz tréninku hry hlavou u dětí do dvanácti let. Místní fotbalová asociace vychází ze studie vědců university v Glasgow, kteří tvrdí, že profesionální hráči fotbalu 3,5krát více trpí demencí nebo jinými neurologickými problémy než zbytek populace. Je to způsobeno tím, že v životě dostali fotbalovým míčem mnohokrát ránu do hlavy.

„Od zveřejnění studie o hraní fotbalu a rizika demence skotská fotbalová asociace úzce spolupracovala s autory výzkumu, jež zahrnuje i lékaře skotského národního týmu Johna MacLeana. Posuzovali jsme praktické kroky, které může národní sport v této zemi podniknout, aby se minimalizovalo riziko zranění v oblasti hlavy,“ vysvětlil mluvčí skotské fotbalové asociace SFA.

Chránit by se měly podle svazu hlavně mladší věkové skupiny fotbalistů, proto by dětem do 12 let mělo být zakázáno hrát fotbal hlavou. Takový zákaz platí v Americe od roku 2015, v rámci zemí EU by se jednalo o první zemi, kde by k regulaci došlo.

Bývalý útočník Celtic Glasgow John Hartson ocenil to, že se svaz snaží něco udělat s vyšším rizikem výskytu demence u fotbalistů.

Britská nezisková organizace Headway, jež pomáhá lidem po zranění hlavy, omezení hlaviček u dětí přivítala. Nicméně je potřeba dalších výzkumů, aby bylo možné objasnit rizika hraní fotbalu s novými míči, které jsou lehčí. Navíc je obtížné určit, zda hranice omezení hraní hlavou pro děti mladších 12 let je dostatečná.

Problémem zůstává, že nejsou k dispozici výzkumy, jež by se zaměřily přímo na hlavičkování mládežnických fotbalových týmů. V moderním fotbale se ale hlavičkuje méně, uvedl již dříve Antonín Plachý z Fotbalové asociace ČR.

Neurochirurg Vladimír Beneš z Ústřední vojenské nemocnice v Praze nicméně podporuje to, aby se v ČR zakázalo hlavičkování dětem do 13 let. Zákaz má podpořit internetová petice.

