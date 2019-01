Konec „chleba a vody“. Americké námořnictvo ruší archaický trest

Vedení námořnictva se snažilo tento typ trestu zrušit již dvakrát, a to v letech 1882 a 1921. Uspělo ale až v roce 2016, kdy nová pravidla schválil Kongres. Jedním z hlavních důvodů, proč „chléb a voda“ jako trest přetrval do současnosti, byl odpor řady důstojníků, kteří jej s oblibou nařizovali.

„(Trest) není tak zlý - proto ho mám rád,“ řekl kapitán Kevin Eyer listu the New York Times. „Sice to zní středověce, ale o to právě jde. Někdy stačí mladé námořníky jen vystrašit,“ dodal Eyer, který patří mezi zastánce trestu. Další důstojníci s Eyerem nesouhlasí. Chléb a voda je zastaralý a hloupý trest, uvedl kapitán Scott Tait.

Britské královské námořnictvo trest zrušilo již v roce 1891. S rozhodnutím souhlasí také bývalý velitel protipirátské mise OSN u břehů Somálska John Steed. Mladých mužů a žen, kteří jsou ochotni bojovat za svou zemi, si musíme vážit, řekl Steed webu Quartz. „Časy přivazování ke stožáru a bičování jsou pryč,“ dodal Steed v narážce na další dříve oblíbený trest, který Kongres zakázal již v roce 1861. Pro srovnání v rakouské armádě bylo bití vojáků – klasicky rákoskou vleže na lavici – zrušeno až o šest let později.

Ruský paradox: stát vyvinul moderní zbraně, armáda na ně ale nemá

K pobytu za mřížemi o chlebu a vodě mohli být námořníci odsouzeni i za ty nejdrobnější prohřešky. Z průzkumu mezi mužstvem, který má k dispozici list Navy Times, vyplývá, že trest byl vyměřen mimo jiné za chybějící pokrývku hlavy, pitý alkoholu nezletilými či lhaní. Z průzkumu také vyplývá, že kapitán Adam M. Aycock, velící důstojník křižníku Shilog, si tento trest oblíbil natolik, že si jeho loď vysloužila přezdívku „Chléb a voda,“ pod kterou ji znali i taxikáři na základně.

Podle stávajících pravidel, která platí do konce roku 2018, musí potrestaný námořník dostat třikrát denně neomezený příděl vody a chleba a zároveň nesmí být nucen k namáhavým činnostem. V cele ovšem může hodinu denně cvičit. Povolena je také literatura a náboženské texty.

Dále čtěte: