KLDR začala bourat budovy na raketové střelnici Sohe

Severní Korea začala bourat budovy v areálu, který využívala k vývoji motorů pro balistické rakety či vypouštění družic. Vyplývá to ze satelitních záběrů střelnice Sohe, jež na svém webu zveřejnil americko-korejský výzkumný institut 38 North. Pokud se informace potvrdí, byl by to podle agentury Reuters první krok k naplnění slibů, které od severokorejského vůdce Kim Čong-una dostal na červnovém summitu v Singapuru americký prezident Donald Trump.