KLDR stupňuje tlak na Trumpa, vypálila několik raket krátkého doletu

Bílý dům dnes uvedl, že „o dnešní akci Severní Koreje ví a že bude situaci dále monitorovat“. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo a jikorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha se podle agentury Reuters shodli na „opatrné reakci“ na dnešní test KLDR a uvedli, že budou situaci dál společně sledovat.

Agentura Reuters uvedla, že podle analytiků není až tak důležité, jaký typ střel KLDR dnes vypálila. Podle nich jde o vzkaz americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a o stupňování tlaku na USA po krachu únorového summitu lídra KLDR Kim Čong-una a Trumpa.

„Severní Korea je očividně roztrpčená tím, co se jeví jako nedostatečná pružnost Trumpovy administrativy ohledně zmírnění sankcí,“ řekl agentuře Reuters Harry Kazianis, analytik z washingtonské instituce zaměřené na zahraniční politiku. Dodal, že Kim Čong-un se zřejmě rozhodl připomenout světu - a zejména USA, že zbrojní schopnost jeho režimu roste každým dnem.

Podle CNN Severní Korea nikdy neslíbila úplně zastavit všechny raketové testy, slíbila jen moratorium na testování raket dlouhého doletu, například mezikontinentálních balistických raket, které mohou dosáhnout území USA. „Neměli bychom být proto šokováni vypálením raket krátkého doletu z KLDR,“ řekl odborník na Korejský poloostrov Kazianis.

Za co utrácí Kim? Armáda, stadion pro 150 tisíc lidí i gigantický opuštěný hotel

Dnešní střely letěly podle amerických a jihokorejských armádních velitelů do vzdálenosti 70 až 200 kilometrů a pak spadly do oceánu.

Pokud by dnes šlo o balistické rakety, bylo by to poprvé od listopadu 2017, kdy KLDR takový typ raket otestovala. Tehdy vypálila KLDR i mezikontinentální raketu (ICBM).

Minulý měsíc Severní Korea oznámila, že otestovala novou taktickou naváděnou zbraň. Neuvedla, zda šlo o raketu či jiný typ zbraně. Označení taktická se však používá pro střely krátkého doletu do několika set kilometrů, takže území Spojených států by pravděpodobně nedosáhla.

Trump se severokorejského vůdce Kim Čong-una snaží přesvědčit o jaderném odzbrojení, jejich únorové jednání však ztroskotalo. Rozhovory od té doby nepokročily a KLDR pohrozila tím, že přehodnotí dřívější zákaz raketových a jaderných testů. Podle satelitních snímků v posledních týdnech začala obnovovat činnost nejméně na jedné základně sloužící před začátkem rozhovorů k raketovým testům.

Dnešní test KLDR se uskutečnil jen několik dní poté, co se minulý týden Kim Čong-un setkal ve Vladivostoku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jednali o bilaterálních vztazích, ale i vztazích Severní Koreje s USA, mezinárodních sankcích a denuklearizace Korejského poloostrova.

Čtěte také: