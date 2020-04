KLDR odpálila několik střel krátkého doletu, všechny dopadly do moře. USA za tím žádnou provokaci nevidí

Severní Korea dnes vypálila několik střel s plochou dráhou letu o krátkém doletu do moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. S odvoláním na velení jihokorejské armády o tom napsala agentura Reuters. Jihokorejci rovněž uvedli, že dále sledují vývoj a spolu s americkými zpravodajskými službami test vyhodnocují. Velení armády Spojených států následně uvedlo, že dnešní testy nebyly vůči USA nijak zvlášť provokativní či výhružné.

Dolet střel se odhaduje na asi 150 kilometrů, dodala agentura TASS s odvoláním na jihokorejská média.

KLDR už koncem března otestovala dvě balistické rakety krátkého doletu, které dopadly do oceánu u jejího východního pobřeží. Letos v březnu šlo o čtvrtý podobný raketový test.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v závěru loňského roku prohlásil, že KLDR nemá důvod prodlužovat své moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu. Postěžoval si na „gangsterské sankce a nátlak“ a varoval, že pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu, KLDR bude pokračovat ve vývoji moderních zbraňových systémů. Přislíbil také, že brzy předvede „novou strategickou zbraň“.

Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley prohlásil, že USA nevnímají poslední test jako hrozbu od severokorejského režimu. „Nemyslím si, že by to, co se stalo, bylo zvlášť provokativní nebo výhružné. Možná to souvisí s nějakými oslavami, které se odehrávají uvnitř Severní Koreje a není to záměrná provokace proti nám,“ řekl nejvýše postavený americký generál.