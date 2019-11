Kdo chce až na pláž, připlatí si. Sardinie zavádí „protituristické“ opatření

Když turistická sezona na Sardinii dosahuje svého vrcholu, zavítá na věhlasnou pláž během čtyřiadvaceti hodin klidně až šest tisíc dovolenkářů. To sice potěší zdejší obchodníky a majitele restaurací, z dlouhodobého hlediska je však taková situace neudržitelná. Alespoň podle Antonia Diany, starosty obce Stintino, která leží v její těsné blízkosti.

„Omezujeme počet, protože to břímě je až příliš těžké,“ cituje Dianu server CNN. „Musíme ji střežit, abychom zajistili její existenci na dobu dalších pěti set let.“

„Toto je ta nejoblíbenější pláž na Sardinii – každý se sem chce podívat. Ale z hlediska geologické rovnováhy je její osud velmi nejistý, takže to děláme proto, abychom zajistili její budoucnost. Šest tisíc lidí už není dále udržitelných,“ dodává.

Pláž si na sebe vydělá

Kromě zavedení denních kvót budou místní autority vybírat od přijíždějících návštěvníků také vstupní poplatek. O žádnou závratnou sumu se sice jednat nebude, vzhledem k velkému počtu turistů, které La Pelosa díky své tyrkysové vodě a jemnému bělavému písku během letní sezony naláká, by se však místní kasa mohla naplnit poměrně rychle.

„Ještě nevíme, kolik bude lístek stát, ale přemýšlíme o tom, že by to bylo kolem čtyř eur na den,“ říká starosta Stintina. Zavedení vstupného a denní kvóty, které začnou v příštím roce platit, jsou sice jen součástí jakéhosi „experimentálního projektu“, ten by však měl trvat hned několik příštích let.

Ostrov bojuje s turisty dlouhodobě

Chystané opatření cizokrajné návštěvníky mířící do „evropského Karibiku“, jak se tomuto kousku sardinského pobřeží rovněž přezdívá, zcela jistě nepotěší. Ve skutečnosti však nejde v rámci ostrova, respektive jeho severozápadní části o nic až tak nového. Jak připomíná CNN, s přeplněnou pláží totiž zdejší úřady bojují dlouhodobě.

V minulosti tu například zakázaly lidem kouřit a zcela ji zbavily pouličních prodejců. Mimo to také uzavřely cestu vedoucí skrze oblíbené písčité duny nacházející se opodál a ohraničily je lany, aby přes ně již nemohl nikdo chodit.

