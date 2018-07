Každý pátý Čech má titul. Vysokoškoláků za dekádu přibylo osm procent

Podíl lidí v Česku s vysokoškolským vzděláním za posledních deset let výrazně vzrostl. Loni byla absolventů vysoké školy mezi lidmi od 15 do 74 let pětina, o deset let dřív to bylo zhruba 12 procent. Česko ale v tomto ohledu zaostává za průměrem Evropské unie, který je o 6,4 procentního bodu vyšší.