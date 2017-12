Kauza Studénka: soud osvobodil všech deset obžalovaných

Soudce během zdůvodnění osvobozujícího rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že by skutek spáchali právě obžalovaní. Podle něj v tom nemá jasno ani většina expertů a soudních znalců, které soud během devítiletého procesu vyslýchal. Zproštění viny požadovali obhájci obžalovaných.

Obžalovaným za obecné ohrožení hrozily tresty od tří do šesti let vězení. „Abychom obžalované mohli uznat vinnými, museli bychom vědět, proč most spadl. Můžeme se nyní jen domýšlet, ale nevíme to. Také skuteční odborníci se jen domnívají. Co se tam stalo, není proto jasné,“ řekl soudce Jaromír Pšenica. Odmítl argument jednoho ze znalců, podle nějž pád mostu zavinil souhrn celé řady pochybení. „Pochybení musíme pojmenovat, nemůžeme říci tak obecně,“ uvedl předseda senátu.

Dorazili jen tři obžalovaní

Dnešní hlavní líčení vyvolalo velký zájem médií. Do soudní síně dorazili i někteří pasažéři, kteří nehodu přežili. Naopak jsou přítomni jen tři z deseti obžalovaných. Ostatní se omluvili a jednání se konalo v jejich nepřítomnosti.

Naděžda Tomčíková, předsedkyně občanského sdružení Comenius 2008, která před lety vlakem cestovala a jako zdravotní sestra byla mezi prvními, kdo zraněným pomáhal, vyjádřila v České televizi nad rozsudkem rozpaky. „Tam těch pochybení bylo prohlášeno tolik a najednou vina není … je to jako v blázinci,“ řekla Tomčíková v ČT.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, jenž měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.

Přečtěte si také: