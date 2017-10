Kauza Rath: Soud byl kvůli námitkám podjatosti odročen na neurčito

Rath tvrdí, že Pacovský o jeho kauze nemůže rozhodovat nestranně a chce dosáhnout výměny soudce. Podle něj čelí soudce politickému tlaku, aby ho znovu odsoudil. Dalšími důvody, proč by senát neměl případ řešit, pak soud zahrnula většina advokátů, kteří se kauzou zabývají.

Pacovský po zhruba hodinové poradě uvedl, že nejprve senát rozhodne o námitkách. Předpokládá, že pak proti rozhodnutí budou podány stížnosti, kterými se bude zabývat pražský vrchní soud. V řešení kauzy chce pokračovat, až toto kolečko skončí a sporná otázka bude vyřešena.

Jako první podal námitku na podjatost předsedy trestního senátu Rath, který jí pak zhruba 12 hodin zdůvodňoval. „Neřekl bych, že jsem spokojený, ale musím vyjádřit alespoň respekt k tomu, že soud uznal, že námitky jsou tak vážné a tak zásadní, že už je neudržitelné vůči spravedlnosti procesu, vůči veřejnosti a vůči nadřízeným soudům, aby tento senát učinil jakékoliv rozhodnutí do doby, než bude jisté, jestli naplnil podmínky podjatosti, nebo nenaplnil,“ řekl novinářům Rath.

K námitkám se nepřidal pouze advokát podnikatelky Ivany Salačové, která v kauze vystupuje jako spolupracující obviněná. V původním procesu dostala podmínku. „Není v jejím zájmu, abych se k těm námitkám připojoval,“ řekl Vojtěch Veverka. Salačová podle něj nemůže dostat horší trest a v jeho zájmu je, aby proces skončil co nejdříve. S postupem soudu ale souhlasí. „Jinak by se mohlo stát, že bychom tady seděli hodiny a hodiny zbytečně, pokud by soud rozhodl o tom vyloučení,“ dodal.

Senát Pacovského v červenci 2015 Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Letos se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz.

Za hlavní organizátory trestné činnosti obžaloba považuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta, kteří podle spisu přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Ve zrušeném rozsudku jim za to soud vyměřil 7,5 roku vězení. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

V korupční kauze je celkem 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři a jednatelé zdravotnických společností.

