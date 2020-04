Kam se poděl Kim? Vůdce KLDR chyběl při oslavách nejvýznamnějšího severokorejského svátku

Během uplynulé středy slavili Severokorejci svůj Den slunce. Ten každoročně připadá na 15. duben a jako takový představuje pro tamní společnost velmi důležitou kratochvíli, v rámci níž se tradičně konají obří vojenské přehlídky a další pompézní akce, které si vedle desítek tisíc lidí nenechává ujít ani vůdce KLDR Kim Čong-un. Letos tomu ale bylo jinak. Žádné defilé nastoupených vojáků se nekonalo, a dokonce ani sám Kim se na veřejnosti neukázal. Světová média si proto začínají klást otázku, co tím Severní Korea, respektive její komunističtí představitelé sledují.

15. duben je nejvýznamnějším datem v severokorejském kalendáři. Právě v tento den se totiž před dlouhými 108 lety narodil pozdější první prezident KLDR a zakladatel Korejské strany práce Kim Ir-sen. O tom, jak moc je pro tamní lid, potažmo komunistické představitele země zmíněné datum důležité, svědčí například fakt, že jím oficiálně celý kalendář vlastně začíná a že jednotlivé roky se počítají od okamžiku, kdy sám Kim Song-džu, jak zní jeho původní jméno, jež se ovšem správně přepisuje jako Kim Il-song, poprvé spatřil světlo světa.

Jak připomíná zpravodajský server CNN, v roce 2012 se ku příležitosti oslav Kim Ir-senova narození v Severní Koreji odpalovaly rakety dlouhého doletu, které měly jasně demonstrovat její vojenské ambice a utvrdit nepřátele KLDR v tom, že se tato uzavřená země rozhodně nenechá nikým zastrašovat. Letos však k ničemu takovému nedošlo.

A ačkoliv se rozhodně nedá říct, že by Severokorejci s testováním svých vojenských střel přestali – rakety krátkého doletu zkouší tamní režim v posledních týdnech celkem pravidelně – je potřeba zdůraznit fakt, že tentokrát se onen významný den nesl v o poznání skromnějším duchu než kdy dříve. Státní tisková agentura KCNA sice uvedla, že několik vyšších představitelů země podniklo tradiční návštěvu Paláce slunce Kumsusan, kde je Kim Ir-senovo tělo vystaveno, po jeho vnukovi Kim Čong-unovi jakoby se ale slehla zem.

„Od té doby, co se chopil vlády, se během těchto nejvýznamnějších dní pro celou Severní Koreu vždycky na veřejnosti ukázal, “ cituje CNN Duyeon Kim z Mezinárodní krizové skupiny pro severní Asii a jadernou strategii. „Není dosud jasné, jestli jim vzdal hold ještě před ostatními,“ dodává s tím, že se jedná o zcela „bezprecedentní“ událost.

Je snad Kim nemocný?

Podle zmíněného zpravodajského serveru mohou být důvody Kimovy absence různé. Na jednu stranu se za nimi nemusí skrývat vůbec nic, na stranou druhou by mohly naznačovat nějaké více či méně závažné zdravotní problémy. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy se kvůli takovým potížím některý z vůdců této komunistické země tamním médiím stranil.

Sám Kim Čong-un se takto stáhl do ústraní například v roce 2014, kdy se podle jihokorejské rozvědky podrobil lékařskému zákroku, při kterém mu byla z kotníku odstraněna cysta. Jeho otec a předchůdce Kim Čong-il zase pro změnu chyběl na vojenské přehlídce v roce 2008, jež se konala v rámci oslav šedesátiletého výročí vzniku KLDR, přičemž jak se později ukázalo, důvodem jeho nečekané absence byla právě prodělaná mrtvice.

Strach z infekce, která v zemi oficiálně není

Profesor mezinárodních vztahů na Univerzitě Jonse v Soulu John Delury nicméně přišel s teorií, podle níž by se Kimova nepřítomnost dala vysvětlit snahou komunistického režimu uchránit svého vůdce před nebezpečím nákazy novým typem koronaviru. Ačkoliv Severní Korea i nadále uvádí, že se zemi podařilo před zavlečením infekce uchránit, věrohodnost tohoto tvrzení je přinejmenším diskutabilní.

Správnost jeho domněnky ostatně podporuje skutečnost, že ještě před necelým týdnem zveřejnila tamní státní média fotografii, na níž je Kim zachycen, jak předsedá politbyru své strany během schůzky, v rámci které se řešila aktuální zdravotní situace v zemi. Té se nicméně zúčastnilo jen několik málo vrcholných představitelů, a tudíž se dá říct, že riziko potenciální nákazy bylo relativně nízké. Pakliže by ovšem zavítal u příležitosti oslav Dne slunce mezi prostý lid, jak má běžně ve zvyku, jednalo by se o diametrálně odlišnou situaci.

„Toto je vůdce, jehož typickým rysem je, že se s lidmi hodně objímá. A teď si zkuste představit, že by vyšel na veřejnost a se všemi těmi lidmi by si potřásl rukou. Někteří, když stojí vedle něj, dokonce i pláčou – daleko, daleko víc než v případě jeho otce. A to je velké nebezpečí, tedy pokud se toho viru obáváte,“ říká Delury a dodává: „Myslím si, že musíme uvažovat s možností, že to (absence) má souvislost s procesem jeho ochrany.“

Zdroj: www.cnn.com, ČTK