Itálie končí s uhelnými elektrárnami. Vyřadí je do roku 2020

Itálie hodlá do roku 2025 postupně vyřadit z provozu uhelné elektrárny. Vyplývá to z dokumentu k nové energetické strategii země, který dnes projednával parlament. Cílem je do roku 2030 pokrýt 27 procent energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů. Informovala o tom agentura Reuters.