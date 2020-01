Írán přiznal, že sestřelil ukrajinské letadlo. Šlo o lidskou chybu, tvrdí armáda

Ukrajinské letadlo podle komuniké íránských ozbrojených sil přelétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním revolučním gardám, a bylo omylem považováno za nepřátelský cíl. Íránská armáda v prohlášení vyjádřila soustrast rodinám obětí a slíbila, že zdokonalí své systémy, aby do budoucna takovýmto chybám předešla.

Boeing 737 ukrajinské letecké společnosti Ukraine International Airlines (UIA) se zřítil ve středu krátce po startu z teheránského letiště, žádný z cestujících ani členů posádky havárii nepřežil. Ihned se objevily spekulace, že letadlo mohla zasáhnout íránská protivzdušná obrana, protože jen několik hodin předtím armáda vypálila 16 raket na dvě základny v Iráku, kde působí rovněž američtí vojáci. Šlo o odvetu za americký likvidační útok na vlivného íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu. Předpokládá se, že v té době byla z toho důvodu v pohotovosti íránská protivzdušná obrana.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm