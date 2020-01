Írán popřel sestřelení ukrajinského letadla. Chystá se otevřít černé skříňky

„Jedna věc je jistá, toto letadlo raketa nezasáhla,“ prohlásil šéf íránské organizace pro civilní letectví (CAO) Alí Ábedzádeh. „Potvrzujeme, že letoun hořel asi 60 až 70 vteřin. Ale tvrdit, že byl něčím zasažen, by z vědeckého hlediska nebylo správné,“ dodal. Středeční pád letadla nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes řekl, že o íránské vině prozatím neexistují žádné důkazy.

O tom, že ukrajinský letoun, možná omylem, sestřelili Íránci, hovořil ve čtvrtek s odvoláním na informace tajných služeb kanadský premiér Justin Trudeau, jehož země v troskách letadla přišla o 63 občanů. O této možné příčině katastrofy boeingu se ještě dříve zmínila americká média a prezident Donald Trump neurčitě řekl, že pád letadla mohl způsobit něčí omyl. O variantě sestřelení se zmínil také britský premiér Boris Johnson a šéf australské vlády Scott Morrison.

Pompeo v telefonátu se Zelenským nad havárií letadla ukrajinských aerolinií UIA vyjádřil soustrast. „Stojíme při Ukrajině a jsme připraveni poskytnout naši podporu a pomoc při probíhajícím vyšetřování,“ napsal ministr Pompeo na twitteru. Zelenskyj telefonát komentoval slovy, že byl dohodnut plán dalších vzájemných kontaktů včetně Pompeovy návštěvy v Kyjevě, která by se měla uskutečnit ještě v lednu.

List Ukrajinska pravda dnes oznámil, že Zelenskyj od diplomatických zástupců USA v Kyjevě obdržel o letecké katastrofě „důležité informace“. Zabývat se jimi budou ukrajinští experti. Sám Zelenskyj pak novinářům řekl, že informace od Američanů při vyšetřování příčin katastrofy Ukrajincům pomohou.

Podle americké televize CBS jsou američtí představitelé přesvědčeni, že ukrajinský letoun sestřelil Írán, jen pár hodin po íránském raketovém útoku na americké síly v Iráku. Zpravodajské služby podle CBS zachytily signál o zapnutí radaru íránské protivzdušné obrany a družice odhalily odpálení dvou protiletadlových raket ze země krátce před zřícením letadla.

Podle íránských vyšetřovatelů získání údajů z černých skříněk, z nichž jedna zaznamenává údaje o letu a druhá hovory v pilotní kabině, potrvá jeden až dva měsíce. Samo vyšetřování by mohlo trvat rok či dva.

Schopností analyzovat černé skříňky disponuje jen několik zemí světa, jako jsou Spojené státy, ale také Německo či Francie. Paříž již nabídla pomoc. „Namísto spekulací je nutné zjistit pravdu,“ zdůraznil ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian a vybídl íránské úřady k naprosté otevřenosti a k umožnění mezinárodního vyšetřování.

Pokud by USA nebo Kanada předložily nezvratné důkazy o tom, že letadlo sestřelil Írán, i když neúmyslně, mohlo by to mít dramatický dopad na veřejné mínění v Íránu, upozornila agentura AP.

Veřejnost v zemi se semkla poté, co rakety odpálené z amerického dronu před týdnem zlikvidovaly významného generála Kásema Solejmáního. Ale případné zveřejnění důkazů o odpovědnosti Teheránu za smrt 176 lidí, hlavně Íránců, byť někdy s dvojím občanstvím, by mohlo rychle znovu otevřít trhliny. Veřejnost je dosud rozjitřená zákrokem vlády proti rozsáhlým protestům z konce loňského roku, vyvolaných zhoršující se ekonomickou situací. O život tehdy přišly stovky demonstrantů.

