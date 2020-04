Indický slum coby tikající koronabomba. Úřady sází na dobrou imunitu obyvatel

Bombajská čtvrť Daráví je nechvalně známá z jednoho důvodu – jedná se totiž o největší chudinský slum v celé Indii. Na pouhých dvou a půl kilometrech čtverečních se zde tísní milion lidí, kteří v těchto bídných podmínkách přežívají doslova ze dne na den. V důsledku současné pandemie však nyní čelí snad největší výzvě svého života, kterou není nic jiného, než přečkat nastalou situaci pokud možno bez úhony.

Během předposledního březnového týdne se stalo to, čeho se celá Indie obávala nejvíce. U jednoho z obyvatel tohoto slumového „velkoměsta“ se potvrdila přítomnost nového typu koronaviru. Jakmile se o této zprávě místní autority dozvěděly, začaly konat. Ovšem, jak připouští jeden z vedoucích představitelů zdejší samosprávy Kiran Dighavkár, zajistit, aby se v lokalitě, kde spolu povětšinou žije v jedné místnosti až deset osob, kde řada domů ani nemá vlastní přístup k vodě a kde se 80 lidí dělí o jeden záchod, je v podstatě nemožné.

„Děláme, co můžeme, abychom se ujistili, že to neexploduje a nerozšíří se to napříč komunitou, ale zabránit tomu je velmi náročné,“ cituje Dighavkára list The Guardian.

Lidé ze svých domovů vycházejí jen kvůli vykonání potřeby

Nemocného šestapadesátiletého muže, který se nejspíš nakazil během náboženského obřadu v severoindickém Dillí, se lékařům už zachránit nepodařilo. Zemřel minulý týden. Slum, v němž se svou rodinou pobýval, a také přilehlé okolí se úřady rozhodly vzápětí neprodyšně uzavřít a všechny osoby, se kterými mohl dotyčný přijít do kontaktu nechat otestovat s tím, že řada lidí byla umístěna do karantény.

Kromě toho příslušné úřady rovněž v blízkosti inkriminované čtvrti zřídily novou polní nemocnici s jednapadesáti lůžky, z nichž osm bylo vyčleněno pro jednotku intenzivní péče.

To však místní obyvatele příliš neuklidnilo. Vzhledem k počtu osob, které zde trvale žijí, se totiž domnívají, že přijatá opatření rozhodně nebudou stačit.

„Spousta mých sousedů je velmi nervózních a zůstává uvnitř,“ potvrzuje třiapadesátiletý Mohamad Safí Alam Šejk, který v Daráví žije společně se svou ženou a čtyřmi dětmi. „Své domovy opouštějí, pouze když potřebují použít veřejný záchod. Všichni říkají, že utéct nákaze je v tak přecpaném slumu velmi obtížné. Všichni se obávají toto, že se nakazí,“ dodává.

Úřady sází na dobrou imunitu místních

Dotčené orgány nicméně celou záležitost vidí poněkud odlišně. K obyvatelům této chudinské čtvrti přistupují jinak, neboť jsou sami o sobě velmi specifičtí. „V Daráví je spousta zdravotních problémů,“ řekl Dighavkár s tím, že jednou z mnoha překážek, které brání jeho spolupracovníkům v účinnějším boji proti koronaviru, je především sociální stigma místních, kvůli němuž se zdráhají o svých potížích mluvit.

„Ale doufáme, že mají dobrou imunitu, protože byli vystaveni spoustě virů, zejména tím, jak sdílejí společné záchody, takže doufáme, že když vytipujeme vysoce rizikové kontakty a umístíme je do karantény, že to budeme schopni kontrolovat,“ doplnil.

Zdroj: www.theguardian.com, www.bbc.com,