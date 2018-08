Hasiči bojovali čtyři hodiny s požárem v Kutné Hoře

Požár v průmyslovém areálu nahlásil svědek na tísňovou linku kolem 14:30. Velitel hasičů vyhlásil třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, s plameny bojovalo více než sto profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny přeskočily také na vedlejší pole, s jeho hašením pomáhal vrtulník se speciálním vakem na vodu.

V bezprostřední blízkosti požáru se nacházelo několik hal, jednu z nich požár zcela zničil, další se hasičům podařilo uchránit. V jedné z hal je například sklad elektroniky v hodnotě několika milionů korun. I uchráněné haly ale poškodilo sálavé teplo.

V Kalifornii zuří 17 požárů, Trump uvolní federální pomoc

Zdravotničtí záchranáři museli ošetřit pět hasičů, dva z nich převezli do nemocnice. „Zhoršený zdravotní stav byl způsobený převážně přehřátím, u jedné osoby kvůli kolapsu z přehřátí byl nutný transport do nemocnice v Kutné Hoře. Druhá osoba se nadýchala zplodin hoření, také byla převezena do nemocnice,“ řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Škoda přes 10 milionů Už v neděli večer byly zjištěné škody vyčísleny na více než deset milionů korun. Dým poškodil část elektroniky v přilehlé hale.

Škodliviny unikající do ovzduší hasiči neměřili, podle jejich mluvčího Jaroslava Gabriela byly na místě dobré rozptylové podmínky, dým navíc stoupal kolmo vzhůru a vysoko nad město. Požár vypukl na okraji města, historické centrum Kutné Hory tak nebylo ohroženo. Vjezd do areálu je z Čáslavské ulice, v areálu je třídírna odpadů.

K místu zásahu hasičů se snažili dostat lidé z okolních obcí, aby se na požár podívali zblízka. Například starosta Kolína Vít Rakušan (Změna pro Kolín) na facebooku vyzval obyvatele, aby do Kutné Hory nejezdili, protože komplikují práci hasičům a blokují silnice.

Přečtěte si také: