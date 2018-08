Hacker dostal podmínku za vydírání Babiše. Vyhrožoval mu i kvůli EET

„Jde o podmíněný trest dvanácti měsíců se zkušební dobou na čtyřiadvacet měsíců. Navíc by měl státu propadnout jeho počítač,“ řekl serveru mluvčí ostravského soudu Lukáš Delong.

Mladík se hlásil k hackerské skupině Anonymous. Po Babišovi požadoval, aby zrušil část nového zákona o loteriích. Výzvu ještě doplnil o fotografie Babišovy manželky a jeho dětí. „Pokud by prošla EET, my přitvrdíme - a to hodně brutálně. StBáku, poslední varování,“ napsal podle webu v jedné z výhrůžek.

Později pak podle Seznamu.cz tvrdil, že zveřejní údaje Babišovy dcery na jedné z erotických seznamek, což podle obžaloby bral Babiš jako těžkou újmu. Žalobce viní mladíka také z toho, že měl ve svém počítači nainstalován software umožňující kybernetické útoky. Cílem útoků měly být kromě předsedy ANO Babiše také Úřad vlády nebo ministerstvo financí.

