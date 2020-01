Glosa: Koronavirus řádí v Číně. CzechTourism si mne ruce a očekává příval turistů

Řádění koronaviru v Číně s sebou přinese i nečekané důsledky. Hoteliéři, taxikáři a další profese navázané na cestovní ruch by měly zbystřit. „Stejně jako během epidemie SARS v letech 2002 až 2003 a MERS v roce 2015 půjde (v případě epidemie koronaviru) spíše o krátkodobý výkyv, který se posléze zase vrátí do normálu. Současně tato situace může posílit domácí cestovní ruch a přilákat více turistů z okolních zemí,“ řekl Herget agentuře ČTK. Veselme se! Ještě by se možná hodila nějaká menší morová rána, to by byly panečku tržby a rekordní obsazenost hotelů.

Pragmatismus z jeho výroku jen čiší. Herget v něm ovšem není sám. Zkuste třeba hádat, odkud pochází slzný plyn, kterým hongkongská policie rozhání demonstranty. Pevninská Čína, Rusko, Írán? Samá voda. Pochází z kolébky demokracie, ze Spojených států.

Zastavme se nyní u myšlenky pana ředitele. Není totiž vůbec nutné se omezit jen na cestovní ruch v epicentru řádění viru, městě Wu-chan, kde se zastavil život. Jedenáct milionů lidí se ocitlo v karanténě a služby i zásobování kolabují. Dají se najít nějaké přínosy? Všechno jde, když se na věc podíváme pohledem bezohledného kapitalisty.

Začněme u bezpečnostních složek, které město odřízly od zbytku světa. Lepší nácvik pro oddělení problémové oblasti by těžko získali v tréninkových areálech. A ty přesčasy (pokud v komunistické Číně něco takového existuje)… Zoufalí lidé podle záběrů šířených na sociálních sítích vykoupili prodejny s jídlem. Vedoucí obchodů si jistě zavýskli, když se zbavili jindy neprodejných ležáků a zboží.

Do třetice to nejlepší. Wu-chanská nemocnice zcela logicky praská ve švech. Úřady proto staví nové zdravotnické zařízení. Hotovo má být za několik dní. Představte si ty možnosti, kdyby se tento stavitelský zázrak aplikoval u nás. Taková vládní čtvrť v Letňanech by byla hotova dřív, než by člověk řekl kobliha.

Nyní ale vážně. Koronavirus představuje nebezpečí nejen pro Čínu, ale i pro zbytek světa. A ne všechno se dá měřit penězi nebo obsazeností hotelů. Státní úředníci by proto měli nejdřív myslet a až pak mluvit, protože výroky jako ten Hergetův jsou již za hranou dobrého vkusu.

