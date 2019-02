Focení z dronů jen s prověrkou. Slovensko se vydalo cestou tvrdé regulace

Chcete si z dronu natočit svoji zahradu? Nově musíte mít bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), taková je realita u našich východních sousedů. Desítky tamních firem si musejí do půl roku vyřídit u NBÚ potvrzení o průmyslové bezpečnosti. Dosud jim stačilo povolení Dopravního úřadu. Nová podmínka ale může být likvidační.

Zlověstná obálka

Ministerstvo obrany poslalo koncem roku 2018 zástupcům firem dopis, ve kterém je vyzývá, aby si bezpečnostní prověrku – a to nejméně na stupeň utajení důvěrné – zařídili už do 1. června 2019.

Na výsledky prověrky se ale na Slovensku čeká několik měsíců – častěji i déle než půl roku – a stojí přibližně deset tisíc eur. Pokud však budou firmy od léta 2019 svoji povinnost porušovat, hrozí jim mastné pokuty, a nakonec i ukončení činnosti.

Zlověstnou obálku obdržela i společnost Crot Production, která poskytuje své služby mnoha klientům. „Zákon o utajovaných skutečnostech, ze kterého vyplývá, že bychom měli mít prověrku, platí už dlouho, jenže dosud platila výjimka,“ připomněl v rozhovoru pro server sme.sk majitel firmy Richard Raymann.

Nikdo včetně opozičních politiků nechápe, proč by se měla rušit. Od bezpečnostních prověrek pro provozovatele dronů navíc ustoupily všechny evropské státy.

Licence od Dopravního úřadu (pro firmy, které chtějí z dronů fotografovat či natáčet, případně pro ty, které chtějí létat s drony nad 20 kilogramů) a povolení ministerstva dopravy jsou podle opozice i zástupců podnikatelů naprosto dostačující.

Bič na majitele

Jenže vláda má jiný názor. Text zákona o utajovaných skutečnostech se skutečně nezměnil, platí více než patnáct let. Co se ale změnilo zásadně, to je postoj ministerstva obrany a následně celé vlády.

Tvrdší přístup k těm, co ke své činnosti využívají drony, plánuje od loňského roku celá Evropská unie. Úřadům došla trpělivost s amatéry, kteří stroje používají beztrestně v zakázaných oblastech.

Také v Česku budou muset mít podle chystané evropské legislativy létající stroje „espézetky“ pro snadnou identifikaci a ti, kteří je ze země pilotují, budou povinni absolvovat testy jako v autoškole. V Česku i na Slovensku už dnes létají desítky tisíc dronů.

Jenže ti, kteří využívají drony ke komerčním účelům, musejí zkoušky absolvovat už dnes. Slovensko je tedy na starém kontinentu výjimečné. „Prověrku NBÚ na provozování dronů nemusíte mít nikde jinde v Evropě,“ potvrzuje Raymann.

