Finediningová škatulata. Šéfkuchař Decherchi přechází od Babiše do pražské Bellevue

Po uzavření francouzské restaurace Paloma v Mougins na Azurovém pobřeží se spekulovalo o dalším angažmá Nicolase Decherchiho. Tento hvězdný šéfkuchař donedávna vedl i restauraci Paloma Průhonice patřící do portfolia Andreje Babiše, respektive do jeho svěřenského fondu.

Decherchi má michelinské ambice a míří rovnou na dvě hvězdy, které opakovaně obdržel ve Francii. V Průhonicích by se jich ale dočkat nemohl, protože michelinští komisaři hodnotí z celé České republiky pouze Prahu. Ta je zařazena do průvodce Main Cities of Europe, mezi které zkrátka Průhonice nikdy patřit nebudou.

Netradiční berlínská gastronomie. Snadno dostupné kosmopolitní město nabízí chutě celého světa

Snadno dostupné kosmopolitní město nabízí chutě celého světa ( Autor: Shutterstock )

Spekulacím je teď konec. Získáním nového šéfa kuchyně se chlubí pražské Bellevue, které zároveň mění adresu, údajně z důvodu rekonstrukce budovy, ve které dosud restaurace sídlila. Posouvá se jen o padesát metrů do ulice Karolíny Světlé 34, Praha 1. Vedle toho ale média oznámila Decherchiho angažmá v restauraci Oasis v Mandelieu-la-Napoule nedaleko Cannes. Zdá se, že kombinace Prahy a riviéry se šéfkuchaři ještě neomrzela.

Palomu Průhonice nyní vede Decherchiho bývalý zástupce Alexandre Martin, kterého čeká nelehký úkol. Jeho předchozí zkušenosti ale napovídají, že by se ho mohl zhostit se ctí.

Čtěte také:

Veggie burger, prosím. Zájem o rostlinnou stravu roste i u lidí, kteří maso jedí

Konec hvězdné Palomy. Babišova restaurace ve Francii zavřela