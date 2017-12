Expert: Výběr letounů CASA byl nevýhodný. Na cesty do Bruselu ale stačí

Daňhel, který na generálním štábu zpracovával dokumentaci k nákupu letounů, je klíčovým svědkem obžaloby. Státní zástupce Jan Kořán tvrdí, že Parkanová se Staňkem způsobili státu škodu 819 milionů korun, když si nenechali zpracovat nezávislý posudek na cenu strojů. Obžalovaní vinu odmítají. Bývalý šéf ministerské sekce vyzbrojování Staněk chodí hlavní líčení sledovat osobně, Parkanová se nedostavila ani jednou a omluvenku zaslala i dnes.

„CASA nesplňovala požadavky v doletu a přepravní kapacitě. Měla výbornou spotřebu, v ekonomice provozu byla na prvním místě. Kdybyste lítal prázdný nebo jenom do Bruselu a zpátky, na to by byla dobrá,“ popsal Daňhel. Maximální možná letová výška a dolet stroje však podle něj omezovaly například přepravu českých vojáků do Afghánistánu.

Letoun měl podle experta o třetinu nižší výkon než jeho největší konkurent, italský Spartan. „Dokonce i jeden z ruských strojů byl před CASA,“ poznamenal Daňhel.

„Neslyšel jsem ještě nikdy, že by to letadlo letělo plnit úkoly do Afghánistánu, což byl prioritní záměr. Pokud to má sloužit pouze pro přepravu koní do Mongolska, tak je to velmi špatný kup,“ připomněl pilot v nadsázce projekt, v němž letouny pomáhají pražské zoo v návratu koní Převalského do jejich původní vlasti.

Při odchodu ze soudní síně řekl Daňhel, že na něj v době nákupu letounů tlačil především první náměstek Parkanové Martin Barták. Ten to už v minulosti popřel. Pilot dnes bez bližších podrobností zmínil, že kvůli svému svědectví čelil i výhrůžkám. „V určitém okamžiku mi bylo vyhrožováno konkrétní osobou, že se to promítne na mé kariéře, což se pak i stalo. Jméno si zatím nechám pro sebe,“ uvedl.

Mluvčí kbelské základny Zuzana Špačková řekla, že jednotka je s letouny spokojena, považuje je za plnohodnotnou náhradu antonovů. Armáda stroje využívá k přepravě osob a materiálu, do Afghánistánu poprvé CASA letěla podle armádního webu v dubnu 2013. Letouny jsou používány především k přepravě na kratší vzdálenosti. Jeden stroj je například již několik let nasazen na Sinaji v rámci pozorovatelské mise. Podle Špačkové armáda tato letadla používá i pro přepravu sportovního náčiní českých sportovců na olympiádu nebo hudebních nástrojů filharmoniků.

O pořízení transportních letadel za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009 - tedy v době, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. U soudu dnes proto vypovídal i někdejší místopředseda kabinetu Martin Bursík (SZ) a senátorka Daniela Filipiová (ODS), která bývala ministryní zdravotnictví.

Oba se shodli na tom, že si okolnosti hlasování po letech nevybavují. Jejich výpovědi o tom, v jaké fázi schůze vláda obchod projednávala, se zcela rozcházely. „Nemůžu vám k tomu obsahu jednání říct vůbec nic, protože mám pocit, že se k tomu žádná debata nevedla,“ řekl Bursík s tím, že věc nebyla zařazena jako řádný bod s rozpravou, ale pouze do závěrečného bloku tzv. bodů k informaci. „V informacích to rozhodně být nemohlo, tam bývaly jednoduché záležitosti,“ vzpomínala Filipiová. „Nevybavuji si, že by proti tomu byly nějaké námitky,“ dodala k rozhodnutí.

K soudu měl dnes přijít i exministr dopravy Petr Bendl (ODS), bez omluvy však nedorazil a soudkyně slíbila státnímu zástupci, že svědka znovu předvolá.

Hlavní líčení bude pokračovat 27. února. Parkanové i Staňkovi hrozí za zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku až desetileté vězení.

