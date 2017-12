Evropská komise posílá Česko, Polsko a Maďarsko k soudu. Kvůli neplnění kvót

„Předání věci soudu je vždy až poslední možnost. Není to něco, co bychom si přáli,“ poznamenal místopředseda komise. EK je podle něj strážce unijních smluv a pokud členský stát trvale neplní své povinnosti, postupuje věc soudu. Záležitost je podle něj velmi důležitá. „Je to o lidech, je to o solidaritě, je to o tom, že Evropská unie drží v časech krize pospolu,“ prohlásil Timmermans.

Česko, Polsko a Maďarsko podle komise dál neplní své povinnosti plynoucí z programu jednorázového přerozdělování žadatelů o azyl v rámci Evropské unie přesto, že soudní dvůr EU na počátku září potvrdil jeho platnost. Odpovědi trojice zemí na poslední stanovisko komise byly neuspokojivé a tyto státy nijak nenaznačily, že se na věci chtějí začít podílet.

„Rozhodnutí a hlavně načasovaní je velice nešťastné,“ uvedl Babiš. Doufá v to, že příští týden na summitu dostane prostor k vyjádření českého stanoviska. Babiš ve středu po svém jmenování řekl, že by Česko mělo být v unii aktivnější. Chce proto navrhnout řešení problému migrace, kterým má být boj proti pašerákům.

Babiš dostane mandát na summit v Bruselu (14.-15.12.) až 13. prosince po jmenování vlády. „To načasování je dost nevhodné vzhledem k vnitropolitické situaci u nás,“ uvedl. „Detaily té agendy neznám, protože to měli v kompetenci pan premiér (Bohuslav) Sobotka a pan (Milan) Chovanec. Pokud vím, tak pan Chovanec nikdy s komisařem pro migraci osobně nejednal, aby pro Českou republiku vyjednal pozici bez žaloby,“ podotkl.

Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař poznamenal, že podání žaloby se očekávalo. „Není to nic, co by Českou republiku těšilo, jakkoliv chápeme, že Evropská komise hlídá dodržování pravidel,“ uvedl v tiskovém prohlášení. Podle něj Česko opakovaně upozorňovalo na to, že kvóty na přerozdělování uprchlíků nejsou funkčním řešením a fungují jako pobídka pro nelegální migraci. „Česká republika bude pokračovat ve své dosavadní obhajobě. Aktuální rozhodnutí nicméně nemění nic na tom, že se s komisí stále můžeme dohodnout na smírném řešení věci,“ uvedl Chmelař. Česko bude podle něj nadále vyvíjet tlak na to, aby EU řešila příčiny, nikoliv následky migrace.

Řízení s Českem, Polskem a Maďarskem zahájila komise 14. června. Soud nyní může rozhodnout o vysoké jednorázové pokutě či opakovaném penále do chvíle, než trojice zemí své povinnosti splní.

Mechanismus kvót měl pomoci Řecku a Itálii, kam se uchýlilo množství uprchlíků mířících do Evropy ze Sýrie, ale také z dalších států, třeba z Afriky. Obě jihoevropské země příliv migrantů nezvládaly.

Program, na kterém se unijní státy přes odpor Česka a dalších zemí shodly v roce 2015, skončil po dvou letech letos v září. Slovensko a Maďarsko neuspěly u unijního soudu s žalobou na způsob, jakým bylo o programu rozhodnuto. Soud naopak řekl, že jednorázový mechanismus byl adekvátní reakcí.

Plán předpokládal přesun celkem až 160 tisíc lidí s nárokem na mezinárodní ochranu, ovšem státy si dosud z Řecka a Itálie rozebraly jen o něco více než 32 tisíc osob, oznámila dnes komise. Česko převzalo pouze 12 lidí a nyní končící vláda jednoznačně oznámila, že se na věci podílet nehodlá.

Timmermans dnes upozornil, že v Itálii a Řecku je stále několik tisíc lidí, kteří byli do program zařazeni a čekají na přesun. Řízení u unijního soudu přitom obvykle trvá řadu měsíců.

Ministr zahraničí vlády v demisi Lubomír Zaorálek tento týden v Bruselu novinářům řekl, že krok komise není překvapením. Je podle něj stále čas na jednání a hledání smírného řešení. Mluvčí českého prezidenta dnes připomněl úterní tiskovou konferenci, na které Miloš Zeman prohlásil, že migrační kvóty považuje „za vměšování do vnitřních záležitostí České republiky nebo jakéhokoli jiného státu“.

