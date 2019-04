Efekt femme fatale: přitažlivé ženy jsou v zaměstnání v nevýhodě

Tomuto jevu říkají Leah Sheppardová z Washingtonské státní univerzity a Stefanie Johnsonová z Coloradské univerzity „efekt femme fatale“: je to tendence nevěřit přitažlivým ženám kvůli sexuální hrozbě, kterou představují.

Zadejte na Googlu klíčová slova „žena profesionálka“ a podívejte se na fotografie. Pak se zeptejte skupiny osob, do jaké míry tyto ženy považují za přitažlivé. Nyní použijte tyto fotografie jako přílohu ke článku, v němž se vysvětlují důvody, které přiměly šéfa podniku propouštět zaměstnance. Výsledek? Ženy ve vedoucím postavení, které jsou považovány za přitažlivější, vycházejí jako méně čestné než ty, které jsou považovány za méně přitažlivé. Ženské pohlaví poráží muže v otázce důvěryhodnosti jedině tehdy, když jsou ženy považovány za nepříliš přitažlivé.

To je jen jeden z experimentů, které uskutečnily obě vědkyně, které chtěly prozkoumat do hloubky podstatu stereotypů o ženách a o nevýhodném postavení těch, které jsou přitažlivé. Například dentální hygienička Melissa Nelsonová byla propuštěna, protože byla považována za příliš atraktivní. Proč se však ženám přitažlivost mění v nevýhodu?

Sheppardová a Johnsonová konstatovaly, že být atraktivní ženou přináší nevýhodu a že je taková žena považována za méně důvěryhodnou, a to když hezká žena plní úkoly, které jsou tradičně považovány za mužské, jako je vedení technické firmy, a i když je v postavení, které je považováno za více ženské, jako je post pracovnice zodpovídající za komunikaci ve zdravotnictví. Stejné výsledky byly i v případě, když byly atraktivní ženy nositelkami dobrých zpráv. „Efekt femme fatale zřejmě není omezen na atraktivní ženy přinášející špatné zprávy,“ uvedly vědkyně. Naopak ženy považované za méně atraktivní měly v těchto situacích výhodu.

V dalších experimentech vědkyně navodily emotivní rozpoložení žen tak, aby zjistily, zda a jakým způsobem to může ovlivnit jejich úsudek. Vyzvaly účastnice pokusu, aby se cítily být z hlediska pohlaví jisté (například aby byly v takové emotivní situaci, kdy se cítí dobře a věří partnerovi), nebo „obecně jisté“, čili prožívaly dobré osobní období. Sheppardová a Johnsonová pak pozorovaly, že způsob, jak se žena cítí, mění uvažování o větší či menší důvěryhodnosti atraktivních žen. Nejistota z hlediska pohlaví vedla účastnice k tomu, aby považovaly hezké ženy za méně důvěryhodné a za takové, které si zaslouží propuštění ze zaměstnání.

„Prokázaly jsme, že atraktivita je spojována s menší důvěryhodností u žen, nikoli však u mužů,“ uvedly vědkyně. Efekt femme fatale je očividně spojen s vlastním pocitem jistoty, dodaly.

Tato forma diskriminace spojené se vzhledem může mít vážné důsledky pro pěkné ženy, které se tak těší menší důvěryhodnosti a horší pověsti, v zaměstnání nejsou jejich výsledky uznávány a to může mít i vliv na to, že mohou být spíše propuštěny. Znalost těchto okolností by mohla být prvním krokem k tomu, aby byla diskriminace překonána.

