Dvě evropské agentury se z Londýna přestěhují do Amsterodamu a Paříže. Rozhodl los

„Byla to velká průhledná koule se dvěma malými losy a mně připadlo je vytáhnout,“ popsal způsob, jak se po dvou kolech napjatého hlasování nakonec o obou agenturách rozhodlo, Maati Maasikas, náměstek ministra pro evropské záležitosti nyní předsednického Estonska. Právě on tedy nakonec vítěze v obou případech „vylovil“.

Nyní použitý způsob výběru nových sídel unijních agentur je podle něj ale přesto vylepšením proti dosavadní zvyklosti, kdy se diplomaté o podobných tématech v zásadě dohadovali za zavřenými dveřmi mezi sebou.

Maasikas upozornil, že obě klání, v nich nakonec Bratislava ani Praha nepostoupily do dalších kol, byla velmi těsná. „Proceduru schválili všichni a estonské předsednictví se jí do písmene drželo,“ dodal. Los byl nakonec použit, protože ve třetím kole obou voleb získala finální dvojice kandidátů vždy shodně po 13 hlasech. Znamená to, že v obou volbách se jedna země hlasování zdržela. V případě hlasování o lékové agentuře to přitom bylo neúspěšné Slovensko.

Brexit dopadne hůř, než všichni čekají. Čtěte více

Hlasování i losování tak přispělo k tomu, že při výběru nových sídel dvou agentur, které kvůli britskému odchodu z EU opustí Londýn, nebyl dodržen princip „geografické vyváženosti“, na který Slovensko i Česká republika velmi spoléhaly.

Nizozemský ministr zahraničí Halbe Zijstra připustil, že dohoda o regionálním vyvážení existovala. „Ale tohle byla specifická situace. Mluvíme o dvou existujících agenturách, které mají personál, musí se stěhovat. To bylo zásadní. Podle mne je pro zaměstnance v EMA i EBA zásadní, že nyní přesně vědí, jak vypadá jejich budoucnost,“ vysvětloval.

Zmocněnec České republiky Karel Dobeš při pokusu získat bankovní agenturu po hlasování řekl, že čeští diplomaté udělali, co bylo v jejich silách. Praha i Bratislava se nakonec v obou hlasováních dostaly na čtvrté místo a přestože nepostoupily do dalších kol, měly jejich nabídky zřetelný odstup od dalších konkurentů. Souboj byl podle Dobeše velmi těsný a například Francie, která se původně ucházela o obě agentury, se nakonec soustředila jen na zisk EBA a změnila tak dopředu předpokládané rozdělení hlasů.

Evropská komise rozhodnutí 27 členských zemí unie přivítala a oznámila, že připraví nezbytné návrhy novel legislativy, kterou se obě agentury řídí. Návrhy se budou týkat výlučně přesunu. Komise a státy se shodly, že je proberou prioritně. Má to zajistit, aby agentury nadále fungovaly i v průběhu přemisťování.

Čtěte také: