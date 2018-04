Dukovany na asi deset dní odstaví 4. blok. Bude se kontrolovat potrubí

Dodávky elektrického proudu z Dukovan tak klesnou na polovinu, protože od 9. března je v elektrárně plánovaná odstávka v bloku číslo dvě, která by měla skončit v první polovině května.

K mimořádné kontrole ve čtvrtém bloku firma ČEZ přistoupí na základě prověrky v aktuálně odstaveném bloku, která byla nově provedena ultrazvukem. Ukázala na možnou degradaci, tedy materiálovou změnu, u jednoho potrubí na sekundární straně parogenerátoru při jeho dalším provozu. Proto chtějí energetici preventivně zkontrolovat stejné části technologie i v ostatních blocích.

„V souladu s konzervativním přístupem jsme se rozhodli, že kontroly nebudeme odkládat a ověříme stav na dalších blocích, abychom vyloučili riziko podobných nálezů,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Termíny kontrol u zbývajících dvou dukovanských bloků podle mluvčího této elektrárny zatím nebyly stanoveny.

Výkon reaktoru čtvrtého bloku Dukovan plánují energetici snižovat od čtvrtečního večera, dodávky proudu by měly být přerušeny v noci na pátek. V parogenerátorech elektrárna vytváří nejadernou páru, jež pohání turbíny. Proto budou muset energetici krátkodobě přerušit výrobu. „Je to nutné pro bezpečné provedení prací. Samozřejmě je chceme zvládnout co nejefektivněji,“ uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Ultrazvuková kontrola je podle Zronka mnohem citlivější než dosud používané metody pro diagnostiku. Uvedl, že v jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín změnila společnost ČEZ přístup ke kontrolním činnostem. Výrazně víc práce provádí sám provozovatel elektráren, případně dceřiná firma ÚJV Řež. O posílení podílu vlastních kontrol informoval ČEZ už dříve v souvislosti s nekvalitními rentgenovými kontrolami svarů v elektrárnách, které si objednával.

Elektrárna Dukovany má čtyři reaktorové bloky s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů. Pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Naposled byl dukovanský blok neplánovaně odstaven na přelomu minulého a letošního roku, a to na týden. Šlo o blok číslo dvě. Technici tehdy opravovali motor jednoho ze záložních dieselových generátorů.

