Dohra Muskových výroků: Tesla čelí kriminálnímu vyšetřování

Musk minulý měsíc překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla. O novém vyšetřování informovala agentura Bloomberg

Musk se již kvůli svým výrokům stal terčem žalob ze strany investorů. Spekulanti, kteří sázejí na pokles ceny akcií, šéfa Tesly obvinili, že zveřejnil zavádějící informace. Musk ve svém srpnovém tweetu uvedl, že by za akcie podniku nabídl částku výrazně převyšující jejich tehdejší tržní hodnotu. To vedlo k přechodnému růstu ceny akcií Tesly.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.